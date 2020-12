Bomba: San Martín denunció ante el Tribunal de Disciplina a Caruso Lombardi

"Si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martin de San Juan gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión". Las palabras de Ricardo Caruso Lombardi en conferencia de prensa no cayeron nada bien en Concepción. Las picantes y polémicas declaraciones del entrenador de Belgrano, que el fin de semana estará enfrentando al equipo sanjuanino un duelo clave, generaron un fuerte enojo en los dirigentes del Verdinegro que, este mismo lunes en la mañana, decidieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

La noticia fue confirmada por Jorge Miadosqui, presidente de la institución sanjuanina. "Tiene un problema con la vida, no personal. No vamos a permitir que ensucie a los dirigentes, es una locura", manifestó en diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan.

San Martín envió una nota para que el organismo nacional tome una determinación sobre los escandalosos dichos del mediático entrenador, quien dejó entrever que hay un cierto favoritismo por San Martín y hasta apuntó contra Chiqui Tapia, diciendo que "es de San Juan y su familia y afectos están allá".

"Estoy enojado. El Tribunal tiene que tomar una determinación. Preferimos que no venga, genera violencia", sostuvo Miadosqui.

UNA FINAL. San Martín y Belgrano jugarán el domingo 3 de diciembre (18hs), con el objetivo de clasificar a la Etapa Eliminatoria para pelear por el segundo ascenso.

Ricardo Caruso Lombardi está suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina de AFA y hace dos partidos que no puede dirigir al equipo Pirata. Esto sucedió después del episodio que se vivió en la victoria de Barracas Central sobre Belgrano, en el que tuvo un altercado con el árbitro Nelson Sosa, quien lo expulsó.

Se espera que esta misma semana se conozca la sanción, aunque la reciente denuncia del Verdinegro puede complicar aún más su situación.