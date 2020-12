Caruso Lombardi y sus polémicas declaraciones en la previa a jugar con San Martín

Todavía faltan 6 días para el partido entre San Martín vs Belgrano por la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, y el director técnico del equipo Cordobés, Ricardo Caruso Lombardi, ya está haciendo declaraciones polémicas.

En conferencia de prensa, el DT puso en duda la forma de ganar que tiene el verdinegro: “si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martin de San Juan gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión”, expresó.

Caruso Lombardi siguió hablando sobre sus supuestas agresiones en las diferentes canchas: “no pienso en renunciar, quiero hacer lo posible para entrar en la cancha. En Madryn me agredieron y en el segundo tiempo me encerraron en el vestuario. Ojalá que deje de hacernos chanchadas”.

El equipo de Caruso ganó por 2 a 0 en su último partido y finalizó en su declaración indagatoria: “veo que día a día nos hacen cosas que no nos favorecen, pero Belgrano es grande”.

Mirá el tuit de cortesía de Juan Manuel Spontón:

#PrimeraNacional. Ricardo Caruso Lombardi, DT de #Belgrano, en conferencia de prensa: “si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todo los medios. Siempre #SanMartinSJ gana sobre la hora y contra #BarracasCentral fue un pacto de no agresión”. pic.twitter.com/VKTN39OBjC — Juan Manuel Spontón en uD83CuDFE1 (@jmsponton) December 28, 2020

El partido de San Martín contra Belgrano está estipulado que se realice el próximo domingo a partir de las 18 horas.