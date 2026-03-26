Los tres ejes de la gestión de Ginestar al frente de Hidráulica

José María Ginestar asumió este jueves como nuevo director de Hidráulica, en reemplazo de Raúl Ruiz, y delineó los principales lineamientos de su gestión en diálogo con Tiempo de San Juan.

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El funcionario planteó que su administración se apoyará en tres ejes centrales: avanzar con obras solicitadas por los regantes, mejorar la comunicación y fortalecer la escucha directa con los productores.

En ese sentido, señaló que una de las prioridades será ejecutar obras concretas que vienen siendo reclamadas por el sector, como la impermeabilización de canales para reducir pérdidas y optimizar el uso del agua. “Nos toca administrar el agua y el sistema es antiguo, hay que mejorarlo”, afirmó.

Otro de los puntos clave será garantizar el acceso a la información. Ginestar explicó que los productores necesitan previsibilidad sobre la disponibilidad del recurso, por lo que la gestión buscará brindar datos claros y en tiempo real sobre la situación hídrica.

El tercer eje estará enfocado en la escucha activa. El funcionario remarcó que muchas veces se proyectan obras sin contemplar las necesidades reales de los regantes, por lo que buscará incorporar sus demandas en la planificación.

Además, destacó la importancia de avanzar en la medición y el monitoreo, tanto del sistema de distribución como de los acuíferos, con el objetivo de mejorar la gestión del recurso.

La nueva conducción de Hidráulica se da en un contexto complejo, ya que la provincia atraviesa una profunda crisis hídrica, sumado a los reclamos sostenidos de los productores, que desde hace meses exigen mayor inversión y trabajos clave para garantizar el acceso al agua.