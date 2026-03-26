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Fallo

El hacker que estafó a Aerolíneas Argentinas incumplió la domicilaria y terminó en una alcaldía

Juan Ignacio Veltri está sospechado de robar más de 16 millones de millas a través de una maniobra informática.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Juan Ignacio Veltri, el programador acusado de robar más de 16 millones de millas de Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo, permanece detenido en una celda de la Policía Federal después de que la Justicia revocara su arresto domiciliario por incumplir las condiciones impuestas.

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Según fuentes policiales y judiciales, el juez Sebastián Casanello determinó que existía peligro de que Veltri obstaculizara la causa, por lo que ordenó su traslado y dictó su procesamiento con prisión preventiva, además de un embargo sobre sus bienes por 910 millones de pesos.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), cuando la empresa aérea estatal alertó sobre una maniobra que habría generado un perjuicio millonario a través de su programa de millas. Materializaron las tareas los agentes del Departamento de Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA.

De acuerdo con la acusación, Veltri habría manipulado el sistema de compra de millas en la web de la compañía, alterando parámetros técnicos para adquirirlas a precios muy inferiores a los oficiales entre diciembre de 2023 y enero de 2025.

El expediente judicial sostiene que Veltri, quien se presentaba como desarrollador de software, habría adquirido 16.595.000 millas por 205.680 pesos, cuando el valor real de esas millas superaba los 493.800 dólares. Esas millas habrían sido utilizadas para emitir 419 pasajes aéreos, beneficiando a 176 personas, y también transferidas a otros usuarios del programa.

Según el fallo al que accedió este medio, Veltri habría recibido contraprestaciones económicas por la venta de pasajes, con testimonios en el expediente de personas que declararon haberle pagado por tickets aéreos.

La Justicia determinó que no solo se habrían beneficiado personas de su entorno, sino que también habría habido operaciones a favor de terceros, incluso a desconocidos, y que en algunos casos se habrían gestionado pagos en efectivo o transferencias por la emisión de los pasajes. Algunos de los testimonios refieren compras grupales o arreglos hechos desde el exterior, con montos que rondaron cientos de euros en algunos casos.

La fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan analizó informes técnicos de la empresa desarrolladora del sistema de Aerolíneas y concluyó que la maniobra se habría realizado al modificar los datos enviados desde la web al servidor para cambiar la cantidad de millas o el valor de compra.

El fallo menciona que Veltri poseía los conocimientos técnicos para detectar y explotar esa vulnerabilidad. De hecho, en su currículum online detallaba su especialidad en programación y seguridad informática.

La alerta sobre el “bug” llegó cuando un tercero, que también detectó la falla, contactó a Aerolíneas Argentinas y ofreció información sobre la vulnerabilidad. A partir de esa advertencia, la empresa cruzó datos de operaciones inusuales y armó un listado con 54 usuarios sospechados de haber aprovechado el error en el sistema, con Veltri señalado como el principal beneficiario.

De acuerdo a la investigación, el volumen de millas adquiridas y la cantidad de operaciones detectadas no se correspondían con la capacidad económica formal de Veltri. Los registros comerciales y sus movimientos migratorios, con múltiples viajes al exterior, rápidamente lo pusieron en el centro de la sospecha. El acusado exhibía en sus redes sociales un estilo de vida con viajes a Dubai, Cancún y París, que no se correspondía con su situación patrimonial formal.

El cálculo judicial del perjuicio económico incluyó el valor de mercado de los pasajes emitidos con las millas, sumando destinos nacionales e internacionales como Madrid, Roma, Miami, Cancún, Ushuaia, Bariloche, Córdoba y otros. El embargo dispuesto apunta a cubrir la posible indemnización por daño, costas del proceso y eventuales multas.

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Veltri se negó a declarar. La Justicia le había concedido el arresto domiciliario, pero Casanello consideró que había “riesgo de entorpecimiento de la investigación” porque el imputado “contactó a los testigos para incidir en su declaración”. Así, las autoridades volvieron a detenerlo.

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Actualmente, el acusado permanece encerrado en la alcaldía de investigaciones de la Policía Federal Argentina, a la espera de un cupo para su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

Su defensa, mientras tanto, pidió que se anule la prisión preventiva dictada en su contra y reclamó su libertad.

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