El campo volvió a pedir por la "eliminación definitiva" de las retenciones

La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar por la quita de las retenciones al campo y solicitó al Gobierno un “cronograma de eliminación definitiva”. El nuevo pedido se da luego del tuit que escribió Luis Caputo sobre el “boom absoluto” del sector agropecuario.

Expoagro El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

Medida tomada Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones al campo: la soja pasará a tributar el 24%

Mediante un comunicado de la entidad, el campo manifestó que “es momento de profundizar el alivio fiscal” para “consolidar el crecimiento”.

En base al posteo del ministro Caputo, el cual afirmaba que el campo va a ser “un motor clave para el crecimiento económico”, el sector del agro sostuvo que responde con “inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”, pidiendo por la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX).

También mencionaron el problema del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual trajo “costos de guerra”, donde insumos críticos como la urea “han sufrido aumentos superiores al 50% y el combustible impacta severamente en la logística nacional”.

“Desde la SRA consideramos que este proceso debe profundizarse para transformar un alivio estacional en un crecimiento sostenido. Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de las retenciones, cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.

Para el campo, la Argentina “cuenta con una oportunidad histórica” donde la quita definitiva de las retenciones “será el acelerador definitivo para que el país exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

“Una menor carga fiscal no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”, concluyó.

La SRA hizo mención al tuit de Caputo en sus redes, donde destacó la respuesta del agro a la baja de impuestos que efectuó el Gobierno y auguró un aumento del volumen de exportaciones.

En el mismo, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año” y estimó que en un “escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3,700 millones de dólares con respecto al año pasado”.

“En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8,700 millones más que el año pasado”, detalló.