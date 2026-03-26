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INDEC

Caputo celebró los datos de la actividad económica: "Máximo histórico"

El ministro de Economía se hizo eco del Estimador Mensual de Actividad Económica difundido por el INDEC.

Por Guido Berrini
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la actividad económica en Argentina creció un 1,6% interanual en enero de 2026.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indicó que la economía registró un nuevo máximo histórico, con un salto mensual del 0,4%.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco de la noticia y dio a conocer los datos del EMAE en una publicación en su cuenta oficial de X.

Qué dijo Caputo sobre la actividad económica Argentina

“En enero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”, afirmó Caputo y añadió que “el EMAE registró un crecimiento de 0,4% mensual sin estacionalidad en enero de 2026”.

A su vez, sumó que “en términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024”.

“Excluyendo Administración Pública y Defensa, 10 de los 14 restantes sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual”, precisó.

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