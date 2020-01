Puchi Ontiveros y las vivencias con el piloto fallecido del Dakar

La muerte de Paulo Gonçalves en medio de la séptima etapa del Rally Dakar generó conmoción en el ambiente del motociclismo y deporte mundial. El conocido piloto portugués sufrió un grave accidente y pese a los esfuerzos de los paramédicos, falleció en el hospital. La noticia generó tristeza en todo el mundo, incluso en San Juan quien lamentó lo ocurrido fue Alberto “Puchi” Ontiveros. El piloto sanjuanino conoció al portugués, de hecho compartió equipo y hasta fue su anfitrión en la provincia.

“Lo conocí mucho. Era una excelente persona, muy humilde. Él siempre fue una persona reconocida y cuando yo empecé a correr me relacioné con él. En el Dakar desayunamos y charlamos varias veces. Recuerdo en 2014, en la etapa más difícil que se disputó en Barrial, hablamos mucho de la provincia y recordó anécdotas”, señaló el sanjuanino a Tiempo de San Juan.

Gonçalves estuvo varias veces en San Juan por su participación en el Dakar. También visitó la provincia por el Desafío 40, de hecho en su participación del 2017 estuvo hospedado varios días en el negocio que tiene el papá de Ontiveros en Santa Lucía. “Ellos venían de Chile e iban a correr el Desafío con Honda. Y necesitan un lugar para trabajar y les ofrecí el salón de eventos de mi padre. Allí estuvieron los mecánicos, directores y luego llegaron los pilotos. Compartimos dos o tres días”, contó.

El piloto sanjuanino recordó al portugués fallecido como una persona “humilde” y un “referente” para los jóvenes y amateurs como él. “Podías charlar siempre con él, pese a ser una súper estrella. Cuando me enteré esta mañana de la noticia, porque me enviaron el link, me entristeció mucho. Es duro que muera un piloto y más si lo conocés”. Y agregó que “este deporte es de alto riesgo, internamente lo sabemos. Por ahí uno piensa en dejar, pero hay que continuar”.