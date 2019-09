Pratto y De La Cruz van contra Boca

Aunque el almanaque marca que se viene el partido contra el Gimnasia de Maradona, en River ya empezó la ingeniería de preparación para el partido de ida contra Boca, por la primera semi de la Libertadores. Y aunque el Millo atraviesa una rachita de lesiones en un momento más que sensible del semestre, Marcelo Gallardo confía en poder contar con Lucas Pratto y Nicolás De La Cruz, quienes arrastran molestias desde el duelo con Godoy Cruz, por Copa Argentina.

Si bien está lejos de su mejor forma futbolística, por el pasado reciente, la presencia de Pratto contra Boca representa una gran ilusión para River. Sus goles en la final de la Libertadores pasada lo metieron en la historia grande del club y su empuje puede ser clave para romper la rocosa defensa del equipo de Alfaro. ¿Qué tiene el Oso? Padece una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

Por su parte, De La Cruz sufrió una distensión en el psoas derecho. Más allá de algunos vaivenes en su nivel, Nico había agarrado una linda regularidad y, con Quintero y Ferreira fuera de acción, se había hecho dueño del cuarto lugar en el mediocampo de River. Por eso, tanto él como Pratto son piezas determinantes a la hora de pensar en el cruce con Boca.

"Pratto y De La Cruz no son lesiones de gravedad. Alguna molestia muscular de grado leve, esperemos que los días de acá al partido con Boca puedan estar recuperados. Creo que van a tener alguna chance", tranquilizó Gallardo a los hinchas después del partido con Vélez. Por eso, los siete días que quedan de acá al primer Súper serán clave para ponerlos a punto.

De cualquier manera, como es su estilo, el Muñeco también avisó que arriesgarlos no es una opción. "Si no llegan no correremos el riesgo y estarán para la revancha. Lo importante es que se curen bien". Así las cosas, Pratto y De La Cruz van a jugar con Boca. La duda es si llegan a la ida o si reservan para La Boca, el 22/10.

