Pinino, picante: “Boca parecía Sacachispas”

En medio de las opiniones generadas por el planteo de Boca en el Monumental, Oscar Pinino Más, histórico jugador de River, se encargó de liquidar al rival de toda la vida por lo realizado el pasado domingo. Y lo comparó con un equipo chico, tal como cantaron los hinchas en Núñez. Sin pelos en la lengua, expresó: "River jugó muy bien. Nos faltaba el gol. Boca se metió atrás. Puso seis o siete volantes, faltaban los que corren carreras nomás. No se puede creer. No nos pueden ganar. Es un clásico. Parecía Fénix, que me perdone. Sacachispas. No se puede creer".

En diálogo con Súper Deportivo Radio, el ex delantero continuó con su picante análisis: "Si River hubiera hecho un gol, se podría haber comido una goleada. En lugar de poner delanteros, ponía volantes. Lo podía haber goleado. Eso es ser cagón. Estaban asustados. River fue a Paraguay y jugó arriba de una parrilla. ¿Viste cuando hacés un asado y ponés los chorizos, hay un fuego impresionante? River jugó ahí adentro en Paraguay. ¿Cómo salimos? Empatamos. River pone los testículos en todos lados. Juega mejor afuera que adentro. Ayer no tuvimos suerte. Nos faltó el gol. Boca me desilusionó. Atacó una vez sola que Mac Allister patea y el árbitro cobra córner. Y el tiro libre de Tevez. Tampoco fue peligroso. Una vergüenza. Me desilusionó totalmente. No es Boca. No entiendo lo que hizo el DT. Tiene que poner jugadores que vayan al frente, no jugadores que se coloquen todos atrás".

Y siguió atendiendo a Gustavo Alfaro por la estrategia llevada a cabo, para su gusto muy timorata. "Lo que presentó Alfaro anoche fue una vergüenza. Hizo un equipo competitivo para empatar. No podés tener un DT que vaya a River a empatar. Andá a jugar y tratar de ganar. Lo que hizo River lo tendría que haber hecho Boca. Fue a buscar el empate. Boca es un equipo grande, no podés buscar el empate. Tenés jugadores para ganar", subrayó Más. Tampoco ahorró palabras para calificar la actuación del italiano De Rossi: "No se lo vio. Fue a sacar fotos. Capaz estaba impactado con la gente que había, con los 70 mil hinchas".

Para finalizar, se mostró confiado de cara a los partidos de Copa Libertadores: "No tengas dudas, lo va a eliminar. Va a jugar Quintero dentro de un mes. Está empezando a correr. Se va a recuperar. Lo vamos a tener a él también. Vamos a jugar de local. Si le hacemos un gol, le podemos hacer dos o tres. Vamos a la cancha de Boca, donde lo eliminamos varias veces. Va a ser totalmente diferente. Yo creo que jugar como locales el primer partido es importante. Hubiera preferido jugar primero en Boca, pero En River haciendo uno o dos goles, ellos tienen que hacer tres. Es positivo jugar en River. No nos pueden ganar. No tienen capacidad para ganarnos. Los vamos a seguir teniendo de hijos. No nos ganaron en Madrid, menos ahora.

Fuente: Olé