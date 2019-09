¡Histórico!: el clásico Domingo Faustino Sarmiento terminó en empate

La edición 66º del Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, el clásico del turf sanjuanino, tuvo hoy su definición más apasionante

Mandela Eterno, con la monta de Maximiliano Urquiza, y None Like Him, con Sergio Fernández a la grupa, llegaron juntos a la línea de meta, y la bandera verde terminó en empate con un tiempo de 2 minutos 27 segundos. El Maestro del Arte, que también llegó a la línea de meta junto a los caballos antes mencionados, culminó en tercer lugar.

El resultado de la inédita definición en esta carrera fue anunciada después de más de media hora de deliberación de las autoridades de la competencia.

Los caballos que llegaron sin ventajas a la meta son de studs sanjuaninos, peón y cuidador sanjuanino. Mientras que ambos jockeys, oriundos de la provincia de Mendoza.

Leyenda

"Fue una carrera muy emocionante, pero sinceramente yo lo vi ganar a mi caballo", apuntó Urquiza, tras subir a recibir el premio.