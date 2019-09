El minuto a minuto de carrera apasionante

Sobre las 16 horas, los rematadores empezaron a levantar apuestas y a captar el bolsillo de los fanáticos.

Las tribunas del hipódromo del Jockey Club, colmadas de público. Muchos, con el programa en la mano, expectantes a lo que pueda pasar.

Desde la torre se escucha la campana de largada. Los caballos aceleran, la gente desde las gradas enloquece.

Después de recorrer 2.200 metros, tres caballos llegan a la par a la línea de meta. Se trata de None Like Him, Mandela Eterno y El Maestro del Arte, los tres sanjuaninos.

En principio había empate entre tres caballos. Así lo anunciaba el cartel en el que aparecía el 1,10 y 7, números de los binomios. .

En la torre de control, los organizadores apelaron a la foto finish para definir con precisión el ganador. Allí estaban también los cuidadores de ambos caballos.

Los fanáticos se agolpan contra las rejas de las tribunas, esperando con ansias la gran definición. Hay expectativa y nerviosismo, sobre todo en los apostadores.

Después de deliberar por media hora, finalmente el locutor Ernesto Morales (con más de 50 años en la competencia) anunció un doble empate. Esto ocurrió porque no hubo ni una cabeza ni el hocico de diferencia entre None Like Him y Mandela Eterno.

Los jockeys, entre caras de alegría y sorpresa tras conocerse la noticia. ¿Y la copa, quién se la lleva?