Los días más felices siempre fueron de Sportivo

La pasión no entiende de razón y por más que se busque una explicación la respuesta siempre será la misma. Llevan en la piel caras de jugadores, escudo del club y hasta el mismo estadio Serpentario. Toda esta locura tiene una causa: amor por el "Orgullo de San Juan". Así lo definen los miles de hinchas que viven por y para Sportivo Desamparados.

Para los fanáticos ir a un partido del Puyutano es como ir al encuentro al amor de su vida. La penas, los problemas económicos, familiares, laborales y otra rareza mundana quedan a un lado; porque todo se va cuando cada uno entra a su teatro de los sueños, a su segunda casa y es allí donde cada hincha se siente único porque no viene a ver qué pasa sino asiste al evento más importante de todos: ¡Juega su verde querido!

Para los fanáticos la pasión por el club Sportivo Desamparados no tiene, y no quieren encontrarle, cura porque en ese pedazo de tierra está la felicidad de cada semana. Los viajes se convierte en la peregrinación que realizan con una sonrisa de ojera a oreja. "Somos familia, aquí está todo. No me importa más nada que entrar a este estadio que es mi casa y juntarme con mis hermanos que nos une el sentimiento por estos colores. Éso es Sportivo para todo nosotros". Que pasen los años, jugadores y dirigentes pero lo que no pasa es la gente que alienta siempre.