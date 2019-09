El VAR blanqueó lo que pasó con Boca y River en la nueva Copa

La Conmebol publicó los momentos exactos en donde se revisaron jugadas polémicas en los partidos de Boca y River en la Copa Libertados. En el caso del Xeneize, fue un posible penal a De Rossi vs. Liga de Quito en la Bombonera. Por el Millo fueron cuatro jugadas vs. Cerro Porteño en Asunción: dos posibles manos de Martínez Quarta y Zuculini, un patadón de Haedo Valdez y otra polémica en el área del equipo de Gallardo.

El primer video es el agarrón de Ayoví a De Rossi, cuando el romano fue a buscar un rebote en el arquero. "Nada, nada, a mí no me da nada, nada", dice Wilton Pereira Sampaio. "Chequéame", piden desde el VAR. Luego pasa a ser un diálogo confuso: "Dentro del área, red, red, la cámara de red, dentro. jugó, jugó, perfecto. Lo tiene Boca el balón, posible fuera de juego, posible mano". Todo eso en cuestión de segundos, sin explicar la jugada que revisaron. Que parece ser penal.

En la vuelta entre Cerro Porteño y River, el VAR revisó cuatro jugadas. La primera fue la fuerte patada de Haedo Valdez a Palacios. "Estamos chequeando Julio, retarda. No reanudes, no reanudes, momento Bascuñán, quiero verla", pidieron desde la sala de video. Y en un momento dijeron "el jugador se paró", como si eso fuera a definir si era roja o no. Aunque le dieron la determinación al árbitro:"Voy a llamarlo para onfield review, tiene tintes de roja". Bascuñán la miró porque le dijeron "posible roja", analizó la "intensidad" de la entrada y decidió sacarle amarilla. Ahí el VAR actuó bien al llamarlo. La decisión fue del árbitro.

Las otras fueron posibles manos en el área de River. La más discutida fue la de Martínez Quarta. "Le pega en la pierna", dicen desde el VAR. La imagen puede confundir, pero una de ellas muestra que la pelota da en el muslo del defensor del Millo y luego toma un efecto que no tendría si rebota en la mano. "Muy bien Bascu, pierna, pierna, pierna, dale", le avisan. En la otra, la de Zuculini, Bascuñán pide la ayuda al ver "una posible mano". Desde el VAR revisan y afirman: "Vamos a chequearla, Julio no reanudes. Cabeza, nada, no le pega en ningún lado, es en la cabeza. Julio, clara cabeza".