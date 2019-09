Central y Colón aburrieron y repartieron puntos

Los números no mienten. Si Colón y Central son rivales directos en la lucha por evitar el descenso, evidentemente acumulan demasiados déficits en el juego. Por eso, el empate sin gran espectáculo no sorprendió a nadie en Santa Fe. Fue un 1-1 con dos goles más fortuitos que generados. El del local, por un remate del Pulga Rodríguez que tras un rebote encontró solo a Aliendro. El de los rosarinos, un blooper. Burián recibió un pase atrás con todo el tiempo del mundo, se durmió una siesta e increíblemente remató sobre el cuerpo de Gamba. La pelota le rebotó al ex Huracán, quien asistió a Riaño para que definiera sin oposición. Fueron las dos únicas emociones de una mañana más linda por el sol que por el juego. Dos equipos bajos de confianza y con propuestas conservadoras, entendible por el contexto.

Quedó la sensación de que el Sabalero tenía el total control del juego. Arriba en el marcador, no sufría sobresaltos hasta el grosero error del arquero. Ahí cambió el partido. El segundo tiempo obligó a los de Lavallén a salir a buscar lo que ya habían encontrado y perdido. Central, cómodo con darle la pelota al rival, se paró de contra y llegó a complicar. De todas formas fue Colón, con el colombiano Morelo, el que obligó a Ledesma, uno de los puntos más altos del partido.

En definitiva, el punto pareció caerle mejor a Central. Sigue invicto en cinco fechas, con dos triunfos y tres empates, y enfrió una semana que había terminado muy caliente, con rumores de una supuesta ganas de renunciar de Diego Cocca por la venta de Lovera al Olympiacos griego. Para Colón, que también tiene a su técnico carente de espalda a pesar de la buena de la performance en la Copa Sudamericana, el punto fue un golpe difícil de digerir. Dejó pasar una gran posibilidad para volver al triunfo y salir de los últimos puestos de la tabla. Las ganas que mostró durante los 90 minutos no parecen suficientes para un equipo que está obligado a hacerse fuerte de local para cumplir el objetivo de quedarse en Primera.