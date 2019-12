Las glorias de River y Boca ya están en San Juan

En el marco del estreno del microestadio "Marcelo García", en el departamento Pocito, históricos ex jugadores de River y Boca llegaron a la provincia parar participar del evento. Ariel “Burrito” Ortega, Fernando Cavenaghi, Diego Cagna y Carlos “Mono” Navarro Montoya son algunas de las estrellas del fútbol que arribaron este martes en la mañana y luego participaron de una conferencia de prensa, en la previa del picadito amistoso que disputarán en la noche en el recinto inaugurado.

“Es un día sumamente importante para los pocitanos, porque inauguramos un estadio cerrado que necesitaban nuestros deportistas. Ellos han tenido un crecimiento destacado y era necesario acompañarlo con infraestructura”, señaló Fabián Aballay, intendente de Pocito.

Y agregó sobre la presencia de las glorias del fútbol argentino que "Hemos sentido el corazón a mil cuando veíamos sus jugadas, sus atajadas, el paso por la selección Argentina de alguno de ellos. Queremos darles la bienvenida a estas estrellas. Somos una comunidad humilde pero sumamente hospitalaria”.

Cavenaghi, ex River, fue uno de los ex futbolistas que agradeció la invitación y se mostró ansioso por jugar e inaugurar el estadio, pero aún más, con ganas de dejar un mensaje contra la violencia. “Tengo ganas de divertirme, de jugar, no hay nada más lindo que el fútbol. El deporte saca a muchos chicos de la calle. Sigan inaugurando estadios y sacando chicos de la calle”, destacó.

El encuentro será a partir de las 20:30 entre las leyendas de Boca y River. Por el lado Xeneixe jugará el "Mono" Navarro Montoya, Raúl Cascini, César Lapaglia, Roberto "Tito" Pompei y Diego Cagna. En la vereda de enfrente, visitarán la casaca millonaria Javier Sodero, Ariel Ortega, Cristian Castillo, Lucas Mareque y Fernando Cavenaghi.

Sin embargo habrá jugadores pocitanos que se unirán al partido, los que completaran la nómina de Boca son: Gabriel Alejandro Campillay (Picón), Leandro Sergio Rodríguez Verón (Juv. Unida), Gabriel Babick (Aberastain). Además, del lado de River lo harán: Wilfredo Bronvale (Atenas) y Gastón Arrieta (Carpintería).