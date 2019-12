Sigue siendo el Rey: Messi ganó su 6º Balón de Oro

Después de cuatro años, Lionel Messi volvió a ganar el Balón de Oro. Producto de una temporada fantástica, en la que rescató al Barcelona y lo llevó a ganar la Liga, el 10 se impuso sobre el holandés Virgil van Dijk, Mané (ambos campeones de la Champions con el Liverpool) y a Cristiano Ronaldo. Leo es de Oro. Lo que toca, brilla.

Los 36 goles en 34 partidos en el torneo local y los 10 tantos en 12 encuentros en la Champions, además de su genio que paseó por todas las canchas que pisó -una temporada más- llevaron a que fuera el más votado entre los 180 periodistas de todo el mundo que participaron de la elección. Las tres variables puntuales que se tienen en cuenta son las actuaciones individuales y colectivas (títulos logrados), la clase del jugador (Fair Play y talento) y la trayectoria de cada futbolista. "Quiero agradecer a los periodistas que me votaron y obviamente como siempre a mis compañeros", dijo.

"Pasamos un año que, aunque ganamos o perdamos, fue un gran año y les agradezco. Me acordaba de la primera vez que recibí mi Balón de Oro, tenia 22 años y vine con mis hermanos fue, impensado para mí lo que estaba viviendo. Ahora que estoy recibiendo este premio, es en un gran momento personal, con mis hijos, mi esposa y uno de mis tantos sobrinos. En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, disfrutando del fútbol", siguió Messi, ya con el Balón en sus manos.

Leo vuelve a conquistar el premio luego de que lo logró en el 2015 y es el sexto que se lleva para su casa. Así, supera por uno a Cristiano Ronaldo y es el futbolista que más lo consiguió en la historia. Justamente el portugués fue el gran ausente en el Théâtre du Châtelet de París.

Por otro lado, se refirió al futuro. ¿Hay Messi para rato? "Gracias a Dios puedo seguir haciendo lo que me gusta y ojalá tenga muchos años para seguir haciéndolo. Se está acercando el momento de la retirada, es difícil, porque parece que el tiempo vuela, aunque me quedan unos años más para seguir disfrutando del fútbol y todo lo que me toca vivir", detalló.

El primer Balón de Oro para Messi fue en el 2009 y luego repitió en 2010, 2011 y 2012. Volvió a levantarlo en el 2015 y llega a lo más alto nuevamente ahora, luego de dos seguidos de CR7 (2016 y 2017) y uno de Luka Modric (el año pasado).

"Disfruto el momento que me toca vivir a nivel personal y deportivo, intento tratar de superarme y trabajar para nunca conformarme. Los premios personales son una caricia y, más allá del confort que significan, lo que intento cada año es prepararme para ganar y lo importante es disfrutar mientras lo intentás. Es un orgullo y un placer ser parte de la historia del club que tanto amo, de ser uno de los mejores equipos de la historia del club y también es importante para el Barcelona tener los reconocimientos personales de cada jugador", completó el mejor jugador del mundo.

"Messi tendría que tener un par de Balones de Oro más", soltó Stoichkov en la previa. Muchos piensan como él. Ya son seis. Y, claro, va por más.

Por otro lado, Alisson Becker (Liverpool) se quedó con el Trofeo Yashin, premio que se entrega al mejor arquero. De Ligt (Juventus) fue elegido como el Mejor Sub-21, denominado Trofeo Kopa. Mientras que Megan Rapinoe, capitana de la selección de Estados Unidos que conquistó el Mundial, se llevó el Balón de Oro femenino.