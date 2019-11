Torneo Rocío Salinas: las finales se juegan en la Granja

Tras una parejo y disputado Clausura se vienen las finales que promete ser para alquilar balcones. Las remozadas instalaciones de la Granja será el epicentro de los 9 partidos en hombres y mujeres que se llevará a cabo este fin de semana.

El sábado ofrecerá cinco encuentros. El primero será el que sostendrán Amancay y Universidad a partir de las 8.30 hs en la divisional sub 14 A. Luego, a partir de las 9.30 hs será el turno para la sub 16 A con el duelo entre Cooperativa Castro y Huazihul. Ambos compromisos serán por el 3º y 4º puesto. A las 10,45 hs. saldrán a la cancha Barreal y Universidad por la sub 16.

En la tarde se llevarán a cabo dos partidos definitorios. A las 17 hs. se efectuará la final de ascenso en la división damas entre Amancay y Unión. Desde las 18.30 hs ingresarán Lomas y Richet y Zapata para dirimir quien campeona en reserva damas.

El domingo se disputarán las cuatro encuentro restantes. A las 9 hs. Lomas y San Juan RC pelearán apra ver quien es la campeona anual en Sub 14 A. Después, a las 10.30 hs., la sub 19 de Universidad y Huazihul. En horario vespertino, Lomas y Universidad definirán el título más importante en primera de damas y caballeros. El primero comenzará a las 16.30 hs cuando Patos y Cementeros dirimen la corona. A las 18.00 hs las mujeres podrán el broche de oro a la fiesta del hockey sobre césped local.