La sanjuanina que va por otro oro en los Juegos Evita

Pequeña pero potente. Escurridiza cuando está arriba del ring. Desde que debutó nadie pudo vencerla y en tan solo un año como boxeadora amateur ya cosechó una medalla dorada en los Juegos Evita. Gabriela Páez sueña en grande pero siempre poniendo los pies sobre la tierra. La púgil local emprende una nueva travesía a la costa argentina para traerse una vez más la gloria para la provincia.

Gabriela tiene 16 años. Actualmente cursa el 5º año de la secundaria en la Escuela Nacional. Sus antepasados fueron boxeadores y ella recogió el guante para continuar el legado familiar. “Mi papá me invitó a boxear y me negué porque tenía miedo. Una vez me agarró débil y acepte. Desde que empecé me encantó el deporte y lo disfruto mucho”.

La juvenil tiene el honor de poder entrenar con la campeona del mundo “Es un sueño que Leonela me ayude en los guanteo porque aprendo mucho de ella. Además, admiro su humildad y la motivación que pone para que nosotros crezcamos como deportistas”.

Su Abuelo es el reconocido Carlos “Puna” Páez, quien estuvo a paso de ser campeón provincial. Además, Fabián, su papá, tuvo muchas peleas bajo el lomo en la que tuvo destacada performance durante su carrera. Los tres nacieron en la cantera inagotable del club Landini.

La piba no se achica y se anima a todo “Sueño con llegar lo más lejos posible. Mi próximo objetivo es volver a traer la medalla dorada a San Juan. Voy a competir en una categoría nueva para mí, pero me gusta el reto. Ojalá pueda traer una alegría a mi provincia”.

Vale destacar que la competencia comenzará el próximo lunes en Mar del Plata. El modo de competencia será a eliminación directa donde la sanjuanina deberá superar cinco peleas para volver a calzarse la presea dorada. Gabriela sueña en grande, la piba tiene con que para dejar al boxeo sanjuanino en lo más alto por segunda vez en forma consecutiva.