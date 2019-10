El ídolo verdinegro que bancó a Emma Mas: "Lo del penal le puede pasar a cualquiera"

Sigue la polémica por el primer choque de semifinales de la Copa Libertadores, en el que River se impuso 2 a 0 ante Boca en el Monumental. A pesar de que el VAR fue duramente cuestionado, el sanjuanino Emmanuel Mas quedó en el ojo de la tormenta por el la falta que cometió en el área de Boca y desencadenó en el penal que luego Borré convirtió el gol. Fantino lo destrozó en su columna de opinión y medios, como Olé, le dieron el puntaje más bajo respecto al rendimiento.

Sin embargo, en San Juan un ídolo verdinegro salió a bancar al sanjuanino y ex defensor de San Martín. Se trata de Rodolfo "Roly" Rodríguez, justamente uno de los formadores del jugador xeneize. "Lo del penal le puede haber pasado a cualquiera. Pasa que justo se dio en una superclásico, que tiene otra dimensión. Pero quizás hoy comete el penal y al otro partido es la figura. Es futbolista y está a tiempo de aprender. Ese error no lo vuelve a cometer", aseguró.

Rodríguez señaló que el penal fue bien cobrado, pero no cargó contra Mas y calificó como un "error grave" el remate que desperdició Capaldo frente al arco de Franco Armani. "Uno no se da cuenta que, con el VAR, está más limitado en el área y corres riesgos, es peligroso. Pero lo del delantero, que quedó mano a mano con el arquero, también fue un error grave y nadie lo remarca. Si hacía el gol cambiaba las cosas, quizás no terminabas perdiendo o lo hacías con un gol de visitante", cerró.

Y agregó: "Si es titular es por algo. En los partidos importantes siempre está".

¿Qué dijo Fantino?

El lateral izquierdo fue quien cruzó al colombiano Borré en el área propia y fue la falta que provocó la sanción del penal, tras la revisión del VAR. Por ese motivo Fantino cargó duramente contra Mas aunque no se refirió a esa situación específica y más bien lo criticó por su actitud, es decir, la que él creyó ver.

"Mas, la cara de susto que tenías. Querías jugar en Boca, cambiá el chip si querés jugar en la Primera de Boca, como lo hacía Quique Hrabina, el Chapa Suñé, Marzolini, el Vasco Arruabarrena. Izquierdoz se desgarra tapando las cagadas (SIC) que se manda los laterales", señaló.