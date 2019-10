Video: el tercer tiempo del Boca-River se jugó en las oficinas de San Juan

El partido por semifinales de Copa Libertadores entre los dos clubs más grandes de Argentina no terminó el pasado martes en la Bombonera, sino que siguió con las chicanas y comentarios que se vivieron y van a vivir por varios días en cafés, oficinas, redes sociales, peluquerías, plazas, filas del banco, verdulerías y donde sea que exista un hincha de alguno de estos dos clubs.

En medio de todo este folclore, las oficinas suelen ser un espacio donde más se dan este tipo de situaciones entre compañeros que estuvieron fogueando el encuentro desde hace varias semanas. En San Juan no fue la excepción, y fue precisamente en las oficinas del Centro Cívico que se vieron las caras aquellos compañeros y compañeras que hicieron sus apuestas, se chicanearon y lucieron las camisetas y los colores de sus clubs. No solo del ganador, sino también del que no pasó a la final de la Copa.

Sus testimonios van tener identificados a varias personas. ¿Cuántos van a tener que pagar una punta de espaldas o un cajón de cerveza por el resultado del partido? ¿Cuántos estuvieron esquivando todo el día a ese compañero/a que te tiene en la mira? ¿Cuántos se animaron a salir con los colores de Boca y cuántos lucieron con orgullo la camiseta de River?

Todas las respuestas en el siguiente video. Antes una aclaración, fueron muchos los hinchas de River que se coparon al dialogo en contraste con los de Boca que en muchos casos decidieron llamarse al silencio. Otros no se aguantaron y salieron con los tapones de punta a callar a sus compañeros que estaban en cámara.