Escándalo en Ullum: acusaciones cruzadas entre proteccionistas y concejales

En otro de los audios enviados por Merino a este medio periodístico explicó que luego de la desconcentración "apedrearon autos; por parte de la policía sí hemos tenido contención; desde el municipio es donde tuvimos la agresión y principalmente del secretario de Gobierno. El señor Alfredo Jofré "Negri" se nos burló en la cara y nos echó del municipio, incluso estando con un abogado", dijo la proyeccionista.

Y finalmente Merino expresó que "a mi personalmente me dijo "se olvida que me han tratado de asesino" cuando de él no hay una sola publicación, un solo dicho; debería cuidarse porque todavía tiene causas abiertas por andar de cacería pero como claro, como le gusta la cacería no le gustan los perros, tendríamos que tener cuidado que no haga puntería con ellos".

escrache3si.jpg

EL "LUTO" MOLINA DENUNCIA UN ESCRACHE "EN LA CARA DE MIS HIJOS"

El reconocido ex futbolista que actualmente es Concejal en el departamento de Ullum usó sus redes sociales para referirse a la polémica situación que se vivió hoy. Él asegura que "antes de informarse sobre el proyecto y estado en el que se trató ayer en sesión, estas personas gritaban e insultaban en la puerta de mi casa, en la cara de mis hijos". Además hizo referencia al proyecto.

Leé los mensajes que compartió.

mensaje luto 1.jpg