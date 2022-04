Ullum: sin la eutanasia, el proyecto de Soler pasó a comisiones

Finalmente el Concejo Deliberante de Ullum trató el proyecto de eutanasia para perros callejeros. Este jueves, en horas de la mañana, concejales se reunieron para votar a favor o en contra de la ordenanza, aunque todo parecía indicar que antes se modificaría el artículo que generó polémica, precisamente el que mencionaba la posibilidad de sacrificar a los perros que no tienen dueño o que no fueran adoptados en un periodo de tiempo determinado. Hasta el momento la idea del intendente Leopoldo Soler no tiene respaldo de los ediles.