El Complejo Ceferino Namuncurá, el escenario ideal para una experiencia educativa y atrapante

Profesores y alumnos del grupo Inquietos por la Naturaleza de la UNSJ visitaron el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, donde junto a los guías del lugar realizaron un recorrido por el sendero “El Escondido”.

Para elegir Entre humita, cabalgata y peñas, la guía de actividades en Jáchal para Semana Santa

Atractiva y natural propuesta Senderismo y astronomía, para una tarde distinta en el Complejo Ceferino Namuncurá

Durante la experiencia, los participantes pudieron conocer un entorno cargado de historia, con formaciones geológicas únicas y la presencia de petroglifos, elementos que invitan a detenerse, observar y reflexionar sobre el pasado de nuestra tierra.

Este tipo de visitas permiten fortalecer el turismo educativo, promoviendo el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y el patrimonio cultural del departamento.

Desde la Municipalidad de San Martín se continúa impulsando estas propuestas, acompañadas por los guías de la Oficina de Turismo, que ponen en valor los distintos espacios naturales del departamento y acercan su historia a cada visitante.