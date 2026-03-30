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Nutrida agenda

Calingasta se prepara para una Semana Santa inolvidable: fe, tradición y paisajes únicos

Desde la clásica Fiesta de la Humita hasta circuitos de Rural Bike y celebraciones litúrgicas, Calingasta promete ser el epicentro del turismo regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Calingasta ya respira el aire de Semana Santa 2026. Con el imponente marco de la precordillera y uno de los cielos más limpios del mundo, el municipio ha diseñado una propuesta que combina la solemnidad de las fechas religiosas con una oferta cultural, gastronómica y deportiva de primer nivel. Bajo el lema "Semana Santa en Calingasta", las actividades se extenderán desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, abarcando las localidades de Villa Calingasta, Barreal, Tamberías y Sorocayense.

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El cronograma arranca el jueves 2 de abril con un fuerte componente institucional y religioso. A las 09:30 hs, la Plaza Héroes de Malvinas en Sorocayense será el escenario del acto oficial. Sobre el ocaso, la música tomará protagonismo: Parador Sur ofrecerá una noche musical a las 21:00 hs, mientras que en La Querida (Barreal), el artista Ulises Sánchez brindará un concierto acústico íntimo. En simultáneo, los templos del departamento realizarán la tradicional Misa de la Cena del Señor.

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El viernes 3 estará marcado por la tradición criolla y la reflexión. La jornada comenzará temprano en el Club Juventud Unida con las Domas, una cita ineludible para los amantes de las destrezas gauchas. Para quienes busquen un maridaje de placeres, Finca La Baguala presentará "Viernes de Pulso", un evento que reúne música, vinos y gastronomía con el DJ JaviGon. El momento de mayor espiritualidad llegará a las 19:30 hs con el Vía Crucis en el Cerro del Calvario, una experiencia conmovedora bajo las estrellas calingastinas.

Sábado de sabores y aventura

El sábado 4 de abril es, quizás, el día de mayor despliegue popular. La Plaza Patricias Sanjuaninas será la sede de la esperada Fiesta de la Humita, de 12:00 a 19:00 hs, donde los sabores autóctonos serán los reyes de la tarde. Los deportistas también tendrán su lugar con el Rural Bike de las Bodegas, un recorrido que une el deporte con el paisaje vitivinícola de Barreal y Sorocayense a partir de las 14:00 hs.

La oferta del sábado se completa con experiencias textiles en "El Telar Susurra" y una variada agenda nocturna que incluye la Vigilia Pascual en los distintos templos y un DJ Set en La Querida para cerrar la jornada a puro ritmo.

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El domingo de Pascua comenzará con las misas correspondientes en los templos locales. Por la tarde, la actividad se trasladará a Tamberías, donde el Paseo La Calle albergará la Feria Mercado Popular de 17:00 a 21:00 hs, el lugar ideal para adquirir artesanías y productos regionales antes del regreso.

La gestión del intendente Sebastián Carbajal, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, apuesta este año por una diversificación que permita al visitante disfrutar tanto del silencio de sus montañas como del calor de su gente.

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