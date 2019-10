Emocionante: un caucetero ofrece su traje para egresados que no puedan comprar

Alfredo Pérez inició una campaña solidaria para que este fin de año algún chico que no puede pagar un traje nuevo o el alquiler de uno tenga con qué ir a su baile de egresados. Es que el joven caucetero ofrece por las redes sociales prestar su ropa elegante para aquellos que no puedan hacer el gasto.

En comunicación con Tiempo de San Juan, el joven de 25 años contó que el motivo detrás de su iniciativa es que cuando él se egresó "muchos compañeros no pudieron ir al baile porque la vestimenta era cara". Al recordar eso decidió que quería hacer algo al respecto y por eso escribió la publicación en Facebook.

Alfredo decidió de forma particular hacer la oferta de un traje, camisa blanca talle 40 y también unos zapatos número 40 para "algún chico que en realidad lo necesite para asistir a su fiesta de graduación". "En esta época del año sé que muchos varones y chicas empiezan en la búsqueda de trajes y vestidos para su baile de egresados" empezó el joven y luego pidió que "no tengan vergüenza y si lo necesitan me hablan. Las opciones para asistir a la cena están caras y quizás con esto ayudo para que el gasto sea menor", explicó.

Atento a que algunos chicos podían sentir timidez a la hora de pedir la ropa, Alfredo contó que pensó en ir a la escuela secundaria de Caucete a ofrecerle cara a cara a los adolescentes la propuesta. "Yo puedo acercarles la ropa para que se la midan, porque no todos tenemos la contextura", explicó. Es que para el joven las únicas condiciones son que el traje le quede al chico que quiera usarlo y que este último realmente lo necesite.

La publicación del jóven, que está desde el miércoles, cosechó en pocos días una gran cantidad de comentarios y compartidos. Muchos fueron felicitándolo y otros interesados en su oferta. Incluso, explicó en comunicación telefónica, dos mamás ya le hablaron por privado para pedirle la ropa.

Con respecto a la reacción de sus más cercanos, Alfredo contó que tanto su mamá como su hermana lo apoyaron en su decisión. Aunque sin duda la mejor respuesta llegó de parte de un amigo, que también puso a disposición la ropa que usó en su propio baile de egresado para algún joven que quiera y pueda usarla.

Durante 2018 hubo una movida masiva en la que muchos jóvenes sanjuaninos decidieron prestar sus vestidos y trajes para que otros que no podían pagar los costos tuvieran su noche soñada.