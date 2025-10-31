viernes 31 de octubre 2025

Curiosidad

Qué revela de tu personalidad pararte con la mano en la cintura, según la psicología

La psicología explica por qué lo hacemos y qué significa realmente según el contexto, además de lo que revela de tu personalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pararse con la mano en la cintura es una postura que muchas personas adoptan sin pensarlo, pero que para la psicología tiene múltiples interpretaciones. Este gesto, lejos de ser casual, puede describir rasgos de personalidad, estados emocionales o actitudes frente a una situación determinada.

Confianza y autoridad

Uno de los significados más frecuentes de esta postura es la seguridad en uno mismo. Colocar las manos en la cintura expone el torso, lo que transmite apertura y control. Según los expertos en lenguaje corporal, este gesto suele aparecer cuando alguien quiere demostrar que domina una situación o que está seguro de lo que dice.

Decisión y firmeza

Además, esta posición corporal puede reflejar determinación y firmeza. Quienes se paran así suelen estar listos para actuar, defender su punto de vista o tomar decisiones importantes. Por eso, es común observarla en momentos de debate o liderazgo.

Alerta o preparación

En otros casos, la mano en la cintura puede indicar que una persona está en alerta o evaluando su entorno. Se trata de una postura que comunica preparación para intervenir o controlar la situación si es necesario. Desde la psicología, se interpreta como una forma de mantener el control, ya sea de manera consciente o automática.

Incomodidad o defensa

No siempre este gesto implica seguridad. Si se combina con una postura rígida o una expresión facial tensa, puede ser una señal de incomodidad, ansiedad o defensa. En esos casos, la mano en la cintura funciona como una barrera simbólica para protegerse frente a una situación incómoda o desafiante.

En definitiva, el contexto y las expresiones complementarias son claves para interpretar correctamente este gesto. La mano en la cintura puede ser un signo de poder o de incomodidad, según lo que el cuerpo esté comunicando en su conjunto.

