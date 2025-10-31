viernes 31 de octubre 2025

¿No te podés dormir? Conocé estas tres formas de combatir el insomnio

Si te cuesta descansar por las noches, acá te contamos tres métodos efectivos para combatir el insomnio y mejorar tu descanso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
insomnio dormir

Dormir bien es esencial para la salud física y mental, pero cada vez más personas en Argentina sufren de insomnio o dificultades para conciliar el sueño. Estrés, uso excesivo del celular o malos hábitos nocturnos son algunas de las causas más comunes. Si te cuesta descansar por las noches, acá te contamos tres métodos efectivos para combatir el insomnio y mejorar tu descanso.

1. Creá una rutina nocturna relajante

Uno de los pasos más importantes para dormir mejor es preparar al cuerpo para el descanso. Esto se logra con hábitos simples: bajar la intensidad de las luces, evitar pantallas al menos 30 minutos antes de acostarte y realizar actividades relajantes como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda.

Además, mantener horarios regulares para dormir y despertar ayuda a que tu reloj biológico se estabilice.

2. Usá infusiones naturales para conciliar el sueño

Las infusiones naturales son aliadas tradicionales contra el insomnio. La manzanilla, el tilo, la valeriana y la lavanda tienen propiedades calmantes que reducen la ansiedad y facilitan el descanso. Tomar una taza tibia antes de ir a la cama puede ayudarte a relajarte y a conciliar el sueño de forma más natural.

Evitá el café, el té negro o las bebidas energizantes en las horas previas a dormir.

3. Probá técnicas de respiración y meditación

La meditación guiada y los ejercicios de respiración consciente ayudan a disminuir la tensión acumulada durante el día. Podés practicar la técnica 4-7-8 (inhalar 4 segundos, retener 7, exhalar 8), o usar aplicaciones de meditación que te guíen con sonidos relajantes.

Estas prácticas no solo mejoran el sueño, sino que también reducen el estrés y favorecen la concentración diaria.

Clave final: cuidá tu descanso

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Si los problemas para dormir persisten por más de dos semanas, lo ideal es consultar a un profesional de la salud. Mejorar tus hábitos nocturnos puede marcar una gran diferencia en tu energía, tu ánimo y tu bienestar general.

