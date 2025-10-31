¿No te podés dormir? Conocé estas tres formas de combatir el insomnio

Dormir bien es esencial para la salud física y mental, pero cada vez más personas en Argentina sufren de insomnio o dificultades para conciliar el sueño. Estrés, uso excesivo del celular o malos hábitos nocturnos son algunas de las causas más comunes. Si te cuesta descansar por las noches , acá te contamos tres métodos efectivos para combatir el insomnio y mejorar tu descanso.

Uno de los pasos más importantes para dormir mejor es preparar al cuerpo para el descanso. Esto se logra con hábitos simples: bajar la intensidad de las luces, evitar pantallas al menos 30 minutos antes de acostarte y realizar actividades relajantes como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda.

Además, mantener horarios regulares para dormir y despertar ayuda a que tu reloj biológico se estabilice.

2. Usá infusiones naturales para conciliar el sueño

Las infusiones naturales son aliadas tradicionales contra el insomnio. La manzanilla, el tilo, la valeriana y la lavanda tienen propiedades calmantes que reducen la ansiedad y facilitan el descanso. Tomar una taza tibia antes de ir a la cama puede ayudarte a relajarte y a conciliar el sueño de forma más natural.

Evitá el café, el té negro o las bebidas energizantes en las horas previas a dormir.

3. Probá técnicas de respiración y meditación

La meditación guiada y los ejercicios de respiración consciente ayudan a disminuir la tensión acumulada durante el día. Podés practicar la técnica 4-7-8 (inhalar 4 segundos, retener 7, exhalar 8), o usar aplicaciones de meditación que te guíen con sonidos relajantes.

Estas prácticas no solo mejoran el sueño, sino que también reducen el estrés y favorecen la concentración diaria.

Clave final: cuidá tu descanso

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Si los problemas para dormir persisten por más de dos semanas, lo ideal es consultar a un profesional de la salud. Mejorar tus hábitos nocturnos puede marcar una gran diferencia en tu energía, tu ánimo y tu bienestar general.