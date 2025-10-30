Cuáles son las 5 carreras que te harán ganar millones en el futuro, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) ya no solo predice el clima o escribe textos. También puede anticipar cuáles serán las profesiones mejor pagadas en los próximos años. En un escenario donde la automatización, la tecnología verde y el análisis de datos dominan el mercado laboral, algunas carreras despuntan por sus oportunidades económicas y su alta demanda.

Según un análisis realizado por distintos modelos de IA, estas son las cinco carreras que podrían hacerte ganar millones en el futuro, tanto en Argentina como en el mundo.

1. Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica

Los expertos en IA serán los cerebros detrás de los sistemas que mueven desde autos autónomos hasta aplicaciones médicas. En Argentina, universidades como la UTN, la UNSAM y la UBA ya ofrecen tecnicaturas y carreras específicas en esta área.

Un profesional con experiencia internacional puede llegar a ganar más de 150 mil dólares anuales, mientras que en el país, los sueldos superan ampliamente el promedio del sector tecnológico.

2. Ciberseguridad y Seguridad Informática

A medida que las empresas digitalizan sus operaciones, crece la necesidad de proteger los datos. Los especialistas en ciberseguridad son de los más buscados en bancos, fintech y organismos públicos.

En Argentina, los sueldos rondan entre $2 y $5 millones mensuales para cargos senior, mientras que los expertos con certificaciones internacionales pueden trabajar de forma remota para empresas extranjeras y ganar en dólares.

3. Ingeniería en Energías Renovables

El mundo avanza hacia la sustentabilidad, y Argentina no es la excepción. Provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy lideran la instalación de parques solares y eólicos.

Los ingenieros en energías renovables participan en proyectos de alto impacto y cobran salarios que pueden superar los $3 millones mensuales, especialmente en el sector privado y en proyectos internacionales.

4. Ciencia de Datos y Análisis Predictivo

El data science es el oro digital del siglo XXI. Los científicos de datos analizan grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas en empresas, gobiernos y startups.

En Argentina, esta profesión tiene una fuerte salida laboral en empresas tecnológicas y financieras. Los salarios pueden oscilar entre $2,5 y $6 millones mensuales, dependiendo del nivel de experiencia y la empresa.

5. Finanzas Digitales y Criptoeconomía

La revolución fintech sigue creciendo. Los economistas y analistas especializados en criptomonedas, blockchain y finanzas digitales son cada vez más demandados.

En el país, las startups financieras y los exchanges de criptos ofrecen sueldos competitivos en dólares, con posibilidades de trabajar de forma remota para mercados internacionales.

Aunque las cifras pueden variar, lo cierto es que el futuro laboral argentino estará marcado por la tecnología, la energía verde y las finanzas digitales.

La inteligencia artificial predice que quienes se formen en estas áreas tendrán no solo estabilidad, sino también ingresos millonarios.