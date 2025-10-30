jueves 30 de octubre 2025

Data saludable

Grandes aliadas: las 3 verduras indispensables que no pueden faltar en la dieta de los sanjuaninos

Si bien la recomendación general es consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, existen tres variedades que se vuelven elementos innegociables para garantizar el bienestar personal

Por Mario Godoy
La acelga, los zapallos y las cebollas son verduras que no deben faltar en la dieta de cualquier sanjuanino.

La acelga, los zapallos y las cebollas son verduras que no deben faltar en la dieta de cualquier sanjuanino.

Expertos en nutrición y salud pública insisten en la necesidad de optimizar la alimentación de la población sanjuanina, destacando la importancia vital de la ingesta diaria de vegetales. Si bien la recomendación general es consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, existen tres variedades que, por sus múltiples beneficios y su fácil integración en la dieta local, se vuelven elementos innegociables para garantizar el bienestar de la comunidad.

La base de una alimentación saludable reside en la variedad y el color, pero estos tres vegetales, a menudo disponibles en el mercado local y adaptables a distintas preparaciones, ofrecen un plus de nutrientes esenciales para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

1. La acelga: la gigante de hoja verde

La acelga, una verdura de hoja verde muy popular en Argentina, es una verdadera "superestrella" nutricional.

  • Riqueza nutricional: Es una fuente excelente de Vitamina K, crucial para la coagulación sanguínea y la salud ósea, y de Vitamina A (en forma de betacarotenos), fundamental para la visión y el sistema inmunológico. Además, aporta una cantidad significativa de magnesio y fibra.

  • Beneficios clave: Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. El magnesio contribuye a la función muscular y nerviosa.

  • En la mesa sanjuanina: Desde el clásico relleno de tartas y empanadas, hasta tortillas y salteados, sus pencas y hojas son increíblemente versátiles.

2. El zapallo/calabaza: el tesoro anaranjado

Ya sea el zapallo Anco, el Cabutiá u otras variedades de calabaza, este vegetal de color intenso es un pilar de la cocina cuyana y debe ser un constante en la mesa.

  • Riqueza nutricional: Su color naranja vibrante indica una alta concentración de betacarotenos (pro-vitamina A), que el cuerpo convierte en Vitamina A. También es una buena fuente de Vitamina C y potasio.

  • Beneficios clave: Los betacarotenos actúan como poderosos antioxidantes, protegiendo las células del daño. El potasio es vital para mantener la presión arterial en niveles adecuados, contribuyendo a la salud cardiovascular. Su textura y dulzura lo hacen ideal para reemplazar harinas en diversas preparaciones.

  • En la mesa sanjuanina: Perfecto en guisos, sopas cremas, purés o incluso asado al horno, su sabor dulce combina bien tanto en platos salados como en algunas preparaciones dulces.

3. La cebolla y el ajo: la base protectora

Si bien se trata de dos bulbos distintos, el ajo y la cebolla (incluida la de verdeo, a menudo mencionada en cosechas locales) forman un dúo indispensable por sus compuestos bioactivos.

  • Riqueza nutricional: Son ricas en compuestos azufrados y flavonoides, como la quercetina, que son los responsables de sus potentes efectos sobre la salud. Aportan una buena dosis de Vitamina C y manganeso.

  • Beneficios clave: Ambos poseen reconocidas propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Consumidos regularmente, se asocian con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y con la mejora del sistema inmunológico.

  • En la mesa sanjuanina: Son la base de casi cualquier sofrito o salsa, fundamentales para realzar el sabor de guisos, estofados, salsas de tomate y marinadas. Su uso constante en la cocina local facilita su ingesta diaria.

