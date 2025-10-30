Grandes aliadas: las 3 verduras indispensables que no pueden faltar en la dieta de los sanjuaninos

La acelga, los zapallos y las cebollas son verduras que no deben faltar en la dieta de cualquier sanjuanino.

Expertos en nutrición y salud pública insisten en la necesidad de optimizar la alimentación de la población sanjuanina, destacando la importancia vital de la ingesta diaria de vegetales. Si bien la recomendación general es consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, existen tres variedades que, por sus múltiples beneficios y su fácil integración en la dieta local, se vuelven elementos innegociables para garantizar el bienestar de la comunidad.

La base de una alimentación saludable reside en la variedad y el color, pero estos tres vegetales, a menudo disponibles en el mercado local y adaptables a distintas preparaciones, ofrecen un plus de nutrientes esenciales para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

1. La acelga: la gigante de hoja verde

La acelga, una verdura de hoja verde muy popular en Argentina, es una verdadera "superestrella" nutricional.

Riqueza nutricional: Es una fuente excelente de Vitamina K , crucial para la coagulación sanguínea y la salud ósea, y de Vitamina A (en forma de betacarotenos), fundamental para la visión y el sistema inmunológico. Además, aporta una cantidad significativa de magnesio y fibra .

Beneficios clave: Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. El magnesio contribuye a la función muscular y nerviosa.

En la mesa sanjuanina: Desde el clásico relleno de tartas y empanadas, hasta tortillas y salteados, sus pencas y hojas son increíblemente versátiles.

2. El zapallo/calabaza: el tesoro anaranjado

Ya sea el zapallo Anco, el Cabutiá u otras variedades de calabaza, este vegetal de color intenso es un pilar de la cocina cuyana y debe ser un constante en la mesa.

Riqueza nutricional: Su color naranja vibrante indica una alta concentración de betacarotenos (pro-vitamina A), que el cuerpo convierte en Vitamina A. También es una buena fuente de Vitamina C y potasio .

Beneficios clave: Los betacarotenos actúan como poderosos antioxidantes, protegiendo las células del daño. El potasio es vital para mantener la presión arterial en niveles adecuados, contribuyendo a la salud cardiovascular. Su textura y dulzura lo hacen ideal para reemplazar harinas en diversas preparaciones.

En la mesa sanjuanina: Perfecto en guisos, sopas cremas, purés o incluso asado al horno, su sabor dulce combina bien tanto en platos salados como en algunas preparaciones dulces.

3. La cebolla y el ajo: la base protectora

Si bien se trata de dos bulbos distintos, el ajo y la cebolla (incluida la de verdeo, a menudo mencionada en cosechas locales) forman un dúo indispensable por sus compuestos bioactivos.