Una madre sanjuanina busca desesperadamente a su hija que fue a la escuela y no volvió

C.F. de 13 años el pasado miércoles por la siesta se fue de su casa a la escuela Juan Crisostomo Albarracin ubicada por Avenida España en Capital, y desde ese momento no volvió más a su casa.

Sandra Flores, madre de la joven que ahora está siendo buscada, habló con este diario y contó que no sabe nada de su hija desde ese miércoles. “Se fue a la escuela y no supe más, tiene el teléfono apagado, no nos respondió más los mensajes”.