Una huella de Julia Horn que olfatearon los perros, clave para la búsqueda

"Los canes del Servicio Penitenciario y Policía Federal, que son los más activos han estado en ese sector cercano al Castillito, parece que han detectado algunos indicios que permiten, supuestamente por allí estuvo la niña, así que hoy día estamos peinando esa parte y será alrededor de 300 metros del vivac. Así que estamos ahí trabajando", detalló.

El funcionario relató lo trabajado hasta ahora. "La denuncia se radica por parte de la familia donde ella estaba residiendo el día jueves pasado, alrededor de las 23.15, más o menos de la noche, y desde ese momento simplemente el operativo que arrancó el día viernes a las 7 de la mañana, con el personal que se convocó".

Agregó que "se fueron sumando en distintas unidades y siguiendo una lógica y una organización de mujeres con la parte más empinada o más alta. Y en ese momento, el día viernes, no estaba nublado en realidad la visión, de manera que pudieron incluso emplear el helicóptero haciendo distintos vuelos".

Sánchez dijo que la carátula del caso es por "averiguación". "En todo hecho, que se produce la desaparición de una persona, interviene la Fiscalía. Siempre pensamos que puede haber un delito", destacó.

"Evidentemente el clima no está ayudando. Frío, viento en el lugar. Y es una niña joven, un poquito más vulnerable que una persona adulta. No nos queda más que rogar a Dios que nos acompañe", dijo Sánchez.

El funcionario expresó que "tenemos esperanzas, por ejemplo, que ella estuviera en alguna grieta un poco protegida en todo este tiempo, en esta temporada que tenemos. Hemos revisado todas las cuevas que hay, ya sea con las personas que van caminando. Son cuevas profundas algunas de ellas. Las detectamos con los drones y luego va el personal allí. Lo mismo que grietas, filos y demás. En realidad se ha peinado todos los lugares. Quedan todavía pendientes algunas otras grietas", dijo.

Hasta esta mañana rastrillaron un 80% de la zona "Se han encontrado infinidad de cosas viejas que llevan perdidas. Por el tiempo. Hay coloramientos que tienen. Una bolsa cama, botellas. Todo lo que se puede encontrar en el campo pero nada perteneciente a la niña", destacó. Este domingo participaron en el operativo 200 personas.

Los rescatistas se basan en la denuncia y las imágenes que tomaron las cámaras del CISEM en el lugar en las que se la ve a Julia bajando del colectivo en la zona del pie del cerro. "Inclusive habíamos pensado en un sistema satelital, pero no hay nada de ese aspecto. Lo hemos averiguado y nos han dicho desde la universidad que no existe esa información".

No descartan que Julia esté en otro lugar

Sobre si manejan la hipótesis de que la turista alemana haya descendido del cerro o esté en otro lugar que no sea el dique de Ullum, Sánchez dijo que "no lo descartamos para nada". Y agregó que "todo va a depender mucho de estos indicios que van surgiendo a través de los canes. Así que se le dio, se le proporcionó los elementos olfativos a cada uno de estos perros y marcan que estaría cerca".

"Hoy sería un día muy importante en la búsqueda", dijo el Secretario de Seguridad. "Confiamos muchísimo. Son animales entrenados y sobre todo tenemos el ánimo puesto en que la tenemos que encontrar", agregó.

Los padres, en la zona de búsqueda

Este lunes también llegan los padres de la joven desde Alemania a seguir la búsqueda. Sánchez dijo que la Policía va a acompañarlos a la zona del dique. "Se les va a ofrecer si ellos quieren estar allí, si gustan permanecer en el lugar, observando la búsqueda, en fin, dando detalles de ella. Con mucha delicadeza. Con mucho cuidado a la familia", dijo Sánchez.

"Se les va a brindar todo el apoyo que ellos necesiten, absolutamente todo", concluyó el funcionario.