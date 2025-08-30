sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Técnicas de relajación para combatir el estrés: guía práctica

El estrés diario afecta la salud y el humor. Estas técnicas simples ayudan a recuperar la calma sin necesidad de medicación y se pueden aplicar en casa o en el trabajo.

Por Irene Toledo
Mujer realizando respiración consciente para relajarse.

Mujer realizando respiración consciente para relajarse.

En un mundo cada vez más acelerado, practicar técnicas de relajación contra el estrés se volvió una necesidad para mantener el bienestar emocional y físico. El exceso de preocupaciones, las rutinas exigentes y la falta de descanso son factores que terminan pasando factura.

Lee además
video: para el frio, cuanto cuesta comer rico y saludable en san juan
Relevamiento

Video: para el frío, cuánto cuesta comer rico y saludable en San Juan
un budin de zanahoria rico y saludable: la receta super facil y con pocos ingredientes
Tiempo de cocinar

Un budín de zanahoria rico y saludable: la receta súper fácil y con pocos ingredientes

La buena noticia es que existen herramientas simples y efectivas para recuperar la calma. No requieren medicación y podés aplicarlas en cualquier momento del día.

Ejercicios de respiración para relajarse

respiracion-relajacion-sanjuan
Mujer realizando respiración consciente para relajarse.

Mujer realizando respiración consciente para relajarse.

La respiración consciente es una de las técnicas más efectivas para reducir la tensión. Solo basta con dedicar cinco minutos a inhalar profundamente por la nariz, retener unos segundos y exhalar lento por la boca.

Este tipo de respiración activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a disminuir la presión arterial, relajar los músculos y calmar la mente.

Meditación guiada y mindfulness

Otra práctica en auge es el mindfulness, o atención plena. Consiste en concentrarse en el presente, observando pensamientos y emociones sin juzgarlos. Hoy existen aplicaciones gratuitas que ofrecen meditaciones guiadas de pocos minutos, ideales para quienes recién comienzan.

Estiramientos y movimiento suave

El cuerpo también acumula estrés. Realizar estiramientos suaves, yoga o incluso una caminata breve al aire libre puede liberar la tensión muscular y mejorar el ánimo. La clave está en mantener la constancia: aunque sea 15 minutos diarios, generan un gran impacto en la salud.

Música y hábitos de relajación cotidiana

Escuchar música relajante, practicar hobbies como leer o pintar, y desconectarse de las pantallas antes de dormir son pequeñas acciones que ayudan a reducir la ansiedad.

Incorporar estas rutinas es una manera natural de lograr equilibrio. Con simples cambios, es posible reducir el estrés naturalmente y mejorar la calidad de vida sin grandes esfuerzos ni costos

Temas
Seguí leyendo

Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

Insólito robo en video: huía de la escena mostrando un arma y se metió un tiro en su parte íntima

Hábitos saludables diarios: 5 rutinas simples para mejorar tu calidad de vida

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

Un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en Buenos Aires

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Te Puede Interesar

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad
Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Por Pablo Mendoza
Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos
Fuerte temporal en San Juan

Granizo en la Chimbera: mirá las fotos y videos

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.
En imágenes

Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer
30 de agosto

El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro
Emocionante historia

Diego Villala, el guardián de una receta que lleva 30 años siendo un secreto y se quedó con el premio mayor en el Festival Provincial del Churro