Recopa Sudamericana: Racing va por la gloria frente a Botafogo

Este duelo, que enfrenta al conquistador de la Copa Libertadores 2024 y a su par de la Copa Sudamericana pasada, tuvo su encuentro de ida la semana pasada en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia consiguió una sólida victoria por 2-0 con goles de Luciano Vietto y Adrián Maravilla Martínez. De mantener la diferencia en el marcador, los dirigidos por Gustavo Costas bordarán una nueva estrella en el manto blanco y celeste.

Tras una extensa campaña de 15 encuentros, el conjunto carioca logró alzar el segundo trofeo continental de su historia, luego de conquistar la Copa Conmebol en 1993. En esta ocasión, se consagró por primera vez con el título más prestigioso de América, lo que le permitirá disputar la Recopa, un torneo que en 1994 perdió ante San Pablo.

En esa instancia, se mide con el elenco académico, que se impuso por 3-1 en Asunción sobre Cruzeiro, el otro club de Belo Horizonte, obteniendo también por primera vez la Sudamericana. El historial internacional de los de Avellaneda suma tres títulos adicionales: la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1967, además de la Supercopa de 1988. Gracias a este último logro, compitió en la Recopa de 1989, donde cayó ante Nacional.

Cómo llega Botafogo

Botafogo atraviesa una racha negativa. Tras ser derrotado por 1-3 ante Flamengo en lo que fue la Supercopa de Brasil, el Fogao registra una victoria, cuatro derrotas (incluida la ida contra Racing) y tan sólo una victoria ante Nova Iguaçu por el Campeonato Carioca, lo que lo colocó en la novena posición del Torneo Carioca con 13 unidades.

Asimismo, el elenco de Río de Janeiro tuvo que sobreponerse a la salida de Artur Jorge, el entrenador que lo llevó a conquistar el continente. Mientras que dos de sus máximas figuras, el argentino Thiago Almada y Luiz Henrique, también se despidieron.

Con Jorge ya en el Al-Rayyan de Qatar, su lugar fue ocupado interinamente por Claudio Caçapa, quien ya estuvo en el club en 2023 con buenos resultados: obtuvo cuatro victorias en el campeonato brasileño ante Vasco da Gama, Gremio y RB Bragantino, mientras que también superó a Patronato en la Copa Sudamericana.

Cómo llega Racing

Por su parte, el elenco comandado tácticamente por Gustavo Costas se encuentra atravesando un presente irregular en su juego y rendimiento, ya que de las seis primeras jornadas del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025 ganó en tres ocasiones y perdió en las restantes, sin haber empatado hasta el momento. Adeuda el duelo ante Unión, que se postergó para el 20 de marzo.

Asimismo, vale destacar que la vereda blanca y celeste llega diezmada al duelo, a la espera de dos referentes tantos dentro como fuera de la cancha: Luciano Vietto y Santiago Sosa. El delantero fue quien convirtió el primer tanto en la ida, pero tras el grito tuvo que pedir el cambio al resentirse de una molestia que no le había permitido estar presente ante Argentinos Juniors. Si bien no llegó a ser de gravedad, habrá que ver si Costas decide arriesgarlo e incluirlo entre los titulares, o llevarlo al banco de suplentes. Matías Zaracho fue quien lo reemplazó en la primera final y parece ser el que tiene más chances de estar de arranque en caso de que no esté al 100%, mientras que Santiago Solari es otra de las alternativas que maneja Costas.

A su vez, el caso de Sosa es diferente. El mediocampista/defensor finaliza la recuperación del esguince de rodilla que sufrió frente a Estudiantes de La Plata, en la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, el pasado 3 de febrero. Si bien el ex River ya comenzó a realizar trabajos de campo, todavía no lo hizo a la par de sus compañeros y hoy estaría más afuera que adentro del 11 inicial, por lo que seguiría Nazareno Colombo, de muy buen primer partido ante Botafogo.

FUENTE: TyC Sports