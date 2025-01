Los pedidos de los estatales docentes y no docentes al Gobierno de San Juan para el 2025

Si bien aún no se sabe la fecha exacta, debe ser en los primeros días de febrero cuando el Gobierno de San Juan y los gremios estatales docentes y no docentes tengan que comenzar a negociar los salarios nuevamente. Es que el acuerdo que las autoridades cerraron en diciembre con los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET (y que también fue aplicado para los no docentes), solo se aplica para los sueldos de diciembre y de enero. Cabe recordar que en aquel entonces se acordaron incrementos de acuerdo al Índice del Precio al Consumidor (IPC) publicado el mes anterior al mes del sueldo (por ejemplo, el IPC de noviembre para diciembre y el de diciembre para enero).