Los detalles que hacen la diferencia: consejos clave para reservar tu próximo hotel

Estudia la ubicación

La ubicación del hotel es el pilar que dará balance a tus vacaciones: debe ubicarse a una distancia adecuada del sistema de transporte que elijas (aeropuerto, estación de tren, terminal de ferry), pero también debe estar cerca de las atracciones que te interese visitar.

Según el tipo de vacaciones que quieras realizar, es posible que quieras un hotel en una zona céntrica, o que el mismo se encuentre lo más alejado de la misma.

Utiliza comparadores de hoteles

Los comparadores de hoteles son una de las grandes herramientas que nos provee internet en la actualidad, permitiéndonos encontrar decenas de opciones filtradas según nuestras necesidades. Ya sea que quieras un cuarto de hotel o una propiedad de alquiler, estas aplicaciones son perfectas para conocer toda la oferta disponible.

Te permiten elegir un amplio número de características para asegurar que sea el hotel que necesitas realmente: la fecha, la cercanía con el aeropuerto, las opiniones y reseñas de otros turistas, el número y tipo de huéspedes, e incluso si cuentan con atención personal en caso de existir necesidades especiales.

Paga directamente

Aunque el consejo anterior es que utilices comparadores de hoteles, la realidad es que no los recomendamos al momento de pagar, ya que estos no siempre brindarán los mejores precios u ofertas del mercado. Adicionalmente, es posible que estos tomen más tiempo al gestionar ciertos requerimientos y trámites.

Los comparadores de hoteles no cobran por el servicio a los huéspedes, pero sí a los hoteles y propietarios, por lo que también puede que el precio del alojamiento se vea afectado.

Elige la temporada

Al igual que el resto de las actividades turísticas, los proveedores de alojamiento suben y bajan el precio según la temporada. Épocas del año como el verano en destinos tropicales, las navidades, semana santa, o las vacaciones escolares, suelen ser las preferidas por los turistas, pero también son las temporadas donde el alojamiento es más costoso.

Por el contrario, si lo que te interesa es ahorrar lo más posible, entonces elige la temporada baja, donde siempre encontrarás ofertas especiales y beneficios adicionales al hospedarte.

Estudia los beneficios

Los hoteles del mundo son muchos y muy variados, por lo que debes estudiar bien los beneficios que provee cada uno de estos para asegurar que cumplen con tus requerimientos. Para muchos, la seguridad es fundamental al elegir un hotel, ya que garantiza una estancia tranquila y protegida, permitiendo disfrutar plenamente de las vacaciones.

Otros beneficios pueden incluir espacio de estacionamiento para un auto de alquiler, acceso a internet de alta velocidad, desayuno gratuito, gimnasio, admisión de mascotas, cocina integrada, pileta, parrilla, entre muchos otros.

Reserva de forma anticipada

Aunque reservar con mucho tiempo puede tener riesgos, lo más recomendable es no dejar la reserva para el último momento. Esto no solo puede incrementar el precio, sino que incluso pone en riesgo tus vacaciones en caso de que no haya habitaciones disponibles durante los días de tu viaje.

Pero, ¿con cuánta antelación debo reservar? Los especialistas en turismo recomiendan que la reserva se haga con entre 2 y 3 meses de anticipación, ya que suele ser cuando las hoteleras brindan los mejores beneficios

Este espacio de tiempo también te permitirá reorganizar tu viaje en caso de que no haya habitaciones disponibles durante esa fecha.

Busca la capacidad de cancelación gratuita

Con la aparición del coronavirus se volvió especialmente importante contar con la opción de cancelar una reserva sin costo adicional, ya que los cambios en las regulaciones de transporte y alojamiento siempre implican un riesgo para los turistas. Sí, estas son menos restrictivas actualmente, pero es imposible saber qué regulaciones de movilidad nos depara el futuro.

La capacidad de cancelar o modificar una reservación sin costo adicional puede ser un gran alivio en caso de que surjan inconvenientes al momento de llevar a cabo tu viaje. Eso sí, esta opción se rige por tiempos especificados por el hotel, así que asegúrate de cancelar la reserva con suficiente antelación.