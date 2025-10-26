Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Guillermo Francos fue consultado este domingo sobre las versiones de su posible salida de la jefatura de Gabinete, luego de que el presidente Javier Milei confirmara que analizará cómo rearmará su equipo según los resultados de las elecciones legislativas nacionales.

" Todos los ministros estamos a disposición del Presidente , y él ha dicho que va a pensar en función del resultado", afirmó en diálogo con la prensa.

Días atrás, el mandatario adelantó durante una entrevista que estudiaba cambios profundos en el Gabinete después de la elección.

“El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, sostuvo el Presidente.

Francos, quien ya fue descartado que asuma la cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein, insistió en que será Milei quien defina los cambios hacia el interior de la Casa Rosada.

"Viene una etapa de cambios, reformas importantes, y debe construirse consensos con los legisladores actuales, los nuevos y los gobernadores", remarcó.

Hasta el momento, los cambios seguros son los de Patricia Bullrich y Luis Petri, de Seguridad y Defensa, para asumir sus respectivas bancas en el Senado y en Diputados. Mientras que Guillermo Montenegro sigue siendo el principal nombre sugerido para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en Justicia.

"El Presidente dijo que iba a esperar resultados, analizarlos. El Presidente es el que manda, él dirá cuál es el momento adecuado, los recambios, hay cuatro lugares en el Gabinete que tienen que cubrirse seguro, ahí tiene bastantes temas para pensar y decidir el Presidente", concluyó Francos.

