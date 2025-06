Fue a una matiné a un conocido boliche en Capital y a la salida una patota lo atacó a puntazos

Lo segundo que Tamara dijo es que la Justicia no le ha dado respuestas concretas sobre la investigación. “Solo me recibieron la denuncia en comisaría 4ta”. Ella está desesperada porque es la tutora de este joven y otros hermanos más chicos, ya que no tienen mamá.

“Los del boliche hicieron abandono de personas. Un hombre con su hijo muy conocido llamado Nery Calvo apuñalaron a mi hermano, dos veces en las costillas”, expresó la joven y después manifestó: “Le perforaron un pulmón derecho y el hígado. Mi hermano se encuentra en Terapia Intensiva peleando por su recuperación”.

Ante la consulta de este medio a quién de la Justicia se está haciendo cargo de su caso, Tamara contó: “Solo me recibieron la denuncia en comisaría 4ta nada más. No hablé con nadie, a mi marido lo llamaron ayer (por el domingo) preguntando cómo estaba el niño nada más. No tenemos respuestas el juez lo único que hizo fue llevarse la ropa”.

El hermano se encuentra internado en terapia del Hospital Rawson, confirmó la joven a este diario.