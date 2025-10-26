Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

Desde las primeras horas de este domingo, el país vive una jornada histórica con las Elecciones Legislativas 2025. Desde bien temprano, millones de ciudadanos acudieron a las urnas y, entre ellos, las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino no quisieron quedarse afuera. Entre flashes y aplausos, alrededor de las 13 Mirtha Legrand asistió a las urnas.

Fiel a su estilo y a su compromiso democrático, la diva de los almuerzos llegó con puntualidad y elegancia a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma , ubicada en la calle Güemes 4621. No bien descendió de su auto, fue abordada por la prensa y respondió con carisma sobre su estado anímico frente a la jornada electoral. “ Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo ”, comentó, demostrando que el éxito profesional va de la mano del fervor ciudadano.

Mirtha no dejó pasar el detalle de la jornada histórica y expresó: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”. Así, mostró su entusiasmo por ser parte del debut de la BUP y resaltó su elección de vestuario con aires patrios como señal de pertenencia y orgullo.

La diva también recordó con emoción sus primeras experiencias en las urnas: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”. Una frase que subraya el peso de los años y el rol icónico de Mirtha cada vez que la democracia convoca. Entre selfies, elogios y aplausos de los presentes, la conductora fue testigo y parte activa de un domingo donde la televisión, la tradición y la vida cívica volvieron a cruzarse bajo una misma bandera.

FUENTE: Infobae