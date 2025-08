La noche del viernes prometía ser una fiesta pop y lo fue, aunque no sin sobresaltos. La llegada de Lali Espósito al Estadio Aldo Cantoni en San Juan se vio opacada momentáneamente por una amenaza de bomba que obligó a suspender el ingreso del público y demorar el inicio del show por más de una hora y media.

La tensión se apoderó de la previa, pero la magia no tardó en llegar: pasadas las 22:30, Lali apareció sobre el escenario vestida de negro, y al grito de “¡Disfruten su noche San Juan!” desató el delirio de los miles de fans que colmaron el estadio.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De negro y al grito "disfruten su noche San Juan", así arrancó el show de Lali en San Juan Hipnótica y simpática, agradeció a los sanjuaninos por "bancar" tras la amenaza de bomba que obligó a demorar el show. El espectáculo arrancó con "Locura", uno de sus éxitos. Más info en @tiempodesanjuan #lali #show #sanjuan #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Todo había comenzado con normalidad. El público, en su mayoría adolescentes y familias, ingresaba al Aldo Cantoni entre selfies, merchandising y glitter. Pero cerca de las 21:00, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el estadio. Inmediatamente, se activó el protocolo de seguridad: se evacuaron sectores, se suspendió el acceso, y un grupo de especialistas de la Policía de San Juan inspeccionó minuciosamente el lugar.

"Es un trabajo organizado, se recibió un llamado, inmediatamente se hizo presente personal de bomberos, no se evacuó, sino que fue un trabajo sectorizado, se pidió al público que no se moviera y se revisó todo el edificio. Todo arrojó resultado negativo. Ya tenemos el número de teléfono. Ya sabemos. Estamos enviando los oficios a las compañías de teléfono. También vemos la geolocalización. Me animo a decir que por el tono de voz es sanjuanino., indicó uno de los fiscales presentes, que supervisó el operativo junto a personal de la Brigada de Explosivos. La incertidumbre fue reemplazada por aplausos cuando se habilitó nuevamente el acceso.

A pesar del mal trago, Lali no solo no perdió el ánimo: lo transformó en energía. Subió al escenario con actitud arrolladora, abrió con “Locura” —uno de los hits de su álbum LALI— y en seguida hizo una pausa para agradecer el aguante: “Gracias San Juan por quedarse, por bancar, por estar acá a pesar de todo. ¡Esta noche es nuestra!”.