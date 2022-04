El sanjuanino que viajó "de vendimia en vendimia" por el mundo y produce uno de los vinos del momento

Uno de los vinos sanjuaninos que tiene cada vez más protagonismo es Casimiro Wines. Pero este producto es el resultado de una serie de factores que combinan las uvas del Valle de Calingasta, donde está la bodega; el perfeccionamiento de un joven enólogo que viajó por el mundo y de un abogado, y sobre todo el honrar la tradición e historia familiar.

(Imagen Instagram Casimiro Wines)

Un sanjuanino, Emiliano Lorenzo, cuando tenía 23 años y en plena carrera como enólogo, comenzó un camino de formación internacional durante 36 meses, interiorizándose en vendimias que comenzaron por la mismísima provincia, para continuar por Estados Unidos, Nueva Zelanda y parte de Francia.

Fue así que estudiando la carrera de Enología en la Universidad Católica de Cuyo se anotó en una pasantía en la Bodega Graffigna y para 2014 le dio inicio a sus viajes en California. Según explica el artículo periodístico en el Diario La Nación, Lorenzo primero fue Monterrey, al terminarla fue a Nueva Zelanda y al año siguiente tuvo su experiencia en el valle de Napa, teniendo como punto final de sus viajes la vuelta a Nueva Zelanda, donde realizó trabajos más prolongados durante seis meses.

En una vendimia de Nueva Zelanda (Imagen La Nación)

Cuando volvió a San Juan, Emiliano trabajó como docente en la universidad, pero además se hizo responsable de una bodega en Calingasta, ubicada en Villa Corral, y ahí se encendió su chispa como emprendedor. Según relató a Diario La Nación "tuve un romance con el valle y eso me llevó a plantearme por qué no realizar mi propio vino de autor Y, para prepararme, fui al último lugar que me faltaba para seguir aprendiendo: Francia. Concretamente, fui a realizar una elaboración a la zona sur Languedoc Rosellón.”

Para ese entonces Emiliano y Carlos Tinto eran compañeros de trabajo en la misma bodega y comenzaron el proyecto de crear desde cero una bodega que fuera de vino artesanal. La misma se instaló en "Las Cambachas", una finca que Tinto posee en el Valle de Calingasta. Tinto, abogado, era propietario de ese lugar.

Conversando un día Emiliano le contó que tenía el sueño de elaborar un vino propio que honrara la memoria de su abuelo, enólogo y aviador. Y por su parte, Tinto le confesó que buscaba hace tiempo recuperar lo que fue Aniceto Tinto, abuelo y fundador de la sidrera La Capilla. Fue así que buscando retomar las raíces y conectar con el pasado, ambos amigos se metieron de lleno en cumplir el sueño de elaborar vinos que tuvieran su impronta.

(Captura Instagram Casimiro Wines)

En 2018 nació Casimiro Wines. Sus productos estuvieron apuntados al mercado provincial en un principio y debido a la calidad de los mismos la demanda fue creciendo y ahora se distribuyen a todo el país. Fueron muy bien recibidos y promocionados a través de las acciones que el gobierno provincial lleva en diferentes eventos en el exterior, como por ejemplo “Encuentro de vinos sanjuaninos”, que ya tuvo tres ediciones en Buenos Aires.

Entre los varietales que elabora Casimiro se encuentran el Torrontés sanjuanino, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Syrah. Todos se hacen con uvas del valle de Calingasta, de zonas como Hilario, Barreal y Tamberías.

(Captura Instagram Casimiro Wines)

Estos vinos del valle calingastino tienen notas olfativas que remiten a frutas de zonas frías, como frutillas o cerezas pero muestran temperamento y cierta rebeldía, explica el Diario La Nación. Sin ir más lejos, Lorenzo explicó que el varietal "Torrontés sanjuanino es una variedad criolla que se encuentra en el valle, única en su especie, son parrales con edad de más de 80 años, donde su perfil a torrontés es indescifrable ya que no es terpénico sino más bien cítrico, fresco y elegante”.

La etiqueta plasmada en las botellas llevan el dibujo de un aeroplano a hélice, en claro homenaje a Casimiro Lorenzo, el tío abuelo enólogo y aviador que inspiró al joven sanjuanino.

(Imagen gentileza La Nación)

En la actualidad Emiliano y su socio se encuentran relocalizando el centro de operaciones de Cambacha hacia Angaco, a pocos kilómetros de la capital sanjuanino. Los vinos se siguen elaborando con las uvas calingastinas y los empresarios tienen como plan seguir promocionando sus productos en todo el país y el mundo.