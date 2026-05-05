Conmoción por la muerte de Esteban D'Andrea Patrón Costas a los 34 años tras descompensarse en un partido

El ambiente del polo vive horas de profunda tristeza por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas a los 34 años mientras jugaba un partido en Cafayate este fin de semana. La noticia también generó repercusión en el mapa político porque se trata del hijo de Esteban D’Andrea , senador provincial por el departamento de Chicoana, en Salta.

Según precisó La Gaceta de Tucumán, D’Andrea Patrón Costas sufrió una “descompensación repentina” al cierre del primer chukker (así se conoce a los períodos de tiempo en el polo). Allí, comenzó a sentirse mal y se desplomó.

A continuación, la fuente citada profundiza la historia con base en el relato de diferentes testigos. Señalaron que se activaron las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar de inmediato. Las mismas se extendieron durante 50 minutos de manera aproximada. No logró ser reanimado, a pesar de los esfuerzos del personal presente y la rápida intervención para su traslado a un centro médico.

Ese medio añadió que no hay información oficial sobre las causas de su deceso, pero los allegados al polista detallaron que se trató de un “episodio súbito” sucedido en el plano de la actividad deportiva. El diario salteño El Tribuno ratificó esta versión y accedió a una fuente del entorno: “Al parecer tuvo un aneurisma el sábado a la tarde cuando jugaba un partido de polo en Cafayate”.

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Su padre es el Vicepresidente Segundo de la Cámara de Senadores en la provincia de Salta, según consta en la página oficial del organismo. Representa a los municipios de Chicoana y El Carril. En este contexto, la Municipalidad de este último emitió un sentido mensaje en las redes sociales para expresar el pésame: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”.

“Acompañamos con respeto y sincero pesar al Sr. senador provincial Esteban D’Andrea y a toda su familia en este momento de inmenso dolor, rogando a Dios que les conceda consuelo y fortaleza. El intendente municipal, Efraín Orosco Bernardette, y el Gobierno de El Carril se unen en oración por su eterno descanso”, señalaron.

Cun, como era apodado por su círculo íntimo, nació el 20 de enero de 1992, era un destacado jugador del polo salteño y había sido parte de diferentes competencias, tanto en el ámbito nacional como internacional. Según repasaron los portales mencionados, era un jugador respetado dentro del circuito y se mantenía con activa presencia en los torneos desarrollados en distintos puntos de Argentina.

Así lo despidió su familia, según consta en el obituario de este domingo en El Tribuno: “Falleció el 02/05/26 a los 34 años. Esposa Mariana Ibáñez, hija Joaquina, padres Esteban D’Andrea, Ana Patrón Costas, hermana Ana y demás familiares invitan al velatorio en salas de calle Zuviria 375 hasta horas 14.00”.

En las horas posteriores a su muerte, se destacó el mensaje de su profesora de inglés, Teresa Abdala, que motivó una sentida respuesta de Ana, hermana de Cun.

La carta de Abadala en Instagram incluyó una imagen del deportista: “Mi pequeño hermoso Esteban D’Andrea Patrón Costas. Tenías 7 u 8 años cuando tu mamá Anita te llevaba a las clases de inglés, muy tímidamente: ‘Hello, teacher’. Y cuánto creciste... Pasaron los años y no te volví a ver. Pero este año supe por Simón Tolaba que jugabas al polo, te habías casado y esas cosas de la vida... Le pedí tu cel y te dije: ‘¡Hola Cun! ¡No sé si me recuerdas, pequeño Cun! I am your former English teacher’”.

Él le respondió: “¡Hola Teresa! Tantos años, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo anda usted?”. Y así cierra su misiva la mujer: “Me sentí feliz y el 9/04 pregunté por vos, a tu padre. Estabas bien. Y ayer cuando una amiga me avisa... Lloré, y mucho... cerré mis ojos y quise despertarte... Perdón, no pude... solo mi alma abrazó ese bello recuerdo del niño bonito, aprendiendo inglés y grabado en mi corazón. Fuerza a su esposa, padres en tan doloroso y difícil momento”.

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En este sentido, Ana le dejó un comentario en la publicación: “Teresa, de parte de mi papa, mi mamá y mías, te agradecemos de corazón por tus palabras tan lindas y por esa foto, que lo muestra tal como es, con esa sonrisa pícara y dulce al mismo tiempo. Muchos besos”. Ante lo cual, Abdala le respondió: “Un niño, adolescente y joven adorable! ¡¡ANITA!!”.

Diferentes medios de la disciplina también se hicieron eco de la triste noticia. Uno de ellos fue ClickPolo: “Despedimos al “Cun” D’Andrea, figura del polo salteño y habitual protagonista del CAIH (Campeonato Argentino del Interior con Handicap) y de los torneos del Interior. Desde ClickPolo acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.

FUENTE: Infobae