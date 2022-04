La familia que colecciona autos antiguos y tiene la "limusina de los famosos" y un Cadillac de Sofovich

Un Chevrolet del año 1946; un Pontiac año 1951; un Cadillac del año ´69; y dos limusinas blancas Lincoln, siendo una Presidencial y la otra no, tienen su lugar en un enorme galpón familiar. Pero seguramente alguno de esos vehículos los viste en eventos como cumpleaños de 15, casamientos o fiestas, y son el boom. Tienen historia vinculada con famosos y películas, y en la provincia está la opción de que los alquiles ya que forman parte de un negocio familiar.

Paulo Quiroga es uno de los dueños de la empresa que le da la posibilidad a los sanjuaninos de vivir un momento de lujo en estos vehículos antiguos. Se alquilan, por unas horas, y así es como quinceañeras llegan al gran evento y hasta una futura esposa. En diálogo con Tiempo de San Juan contó detalles de estos autos que esconden increíbles historias. Uno fue de Gerardo Sofovich, pero en los demás desde famosos a nivel nacional y local, hasta figuras como el ex Gobernador José Luis Gioja estuvieron recorriendo la provincia.

“Trabajamos en esto del alquiler hace 10 años. Empezó el negocio con dos autos, el Chevrolet y el Pontiac fueron los primeros. Hace 3 años aparecieron las dos limusinas de las cuales la presidencial se restauró entera, era de color azul oscuro, se trajo de Buenos Aires y se restauró al 100%: todo lo que es interior, exterior, mecánica y demás; la otra limusina está original. Y nosotros nos dedicamos a todo tipo de eventos”, explicó Paulo.

Es así que Paulo junto a sus hermanos Omar y Karen; además de su papá Víctor Edgardo y su mamá, Leticia Carrizo; empezaron a compartir esta pasión por los autos y los sanjuaninos tienen la opción de vivir unas horas “como famosos”.

Paulo asegura que la pasión por los autos en la familia empezó hace unos años. “Tenemos muchos autos para armar. Yo tengo 8, mi hermano tiene 6, mi viejo 5. Pero son distintos a estos modelos, son más camionetas y siempre antigüedades. En mi caso comenzó cuando yo tenía 18 años y mi viejo me regaló el Chevrolet del año ´46. Mi papá empezó con la fiebre de los autos antiguos”.

“Cuando armé el auto bordó lo hice como un hobbie personal. Empecé a salir al Parque de Mayo y la gente me lo pedía para fotos, para dar una vueltita y no pensé que realmente iba a llamar la atención. Ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de alquilar, y empezamos con familiares que querían llegar al casamiento o eventos en alguno de los vehículos, y así empezó todo hace 10 años”, contó Paulo.

“Esto es un hobbie. Cada uno de nosotros tiene su laburo, porque si tuviésemos que vivir de esto no podríamos, porque realmente es un negocio que no te deja una entrada económica para vivir, no es estable. Hay meses que haces buena plata, y después hay otros, de mayo hasta septiembre, que se plancha”.