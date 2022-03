Guada de la Fuente, la cantante sanjuanina que es furor por generar conciencia de género

Joven y talentosa, con una imponente voz que se mezcla con los acordes de su guitarra, la sanjuanina Guadalupe de la Fuente avanza con su carrera musical y a los 22 años estrenó un videoclip el 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer que es furor. Gracias a ese tema y video, tuvo grandes devoluciones de artistas y seguidores, en el cual se desnuda internamente compartiendo su experiencia de vida. Aprovechando las limitaciones por la pandemia, avanzó mucho en la composición de nuevos trabajos y hasta formó su banda como solista.

Año 2021. De a poco las restricciones por la pandemia del coronavirus iban desapareciendo. Pero mientras tanto Guadalupe aprovechaba el tiempo de la mejor forma frente a la imposibilidad de salir a escena y participar en tocadas. En ese sentido contó que "fue muy rico en el sentido de producción porque me ayudó mucho con temas que por ahí no tenía grabado ya que salía a tocar así que me metí mucho al estudio, a grabar cosas nuevas y dejarlas plasmadas", comenzó diciendo.

Pero la joven fue por más y se lanzó como solista. "En el trascurso hubo varias personas que me ayudaron", indicó. Actualmente lleva su música a los escenarios con "Los empleados del mes": Valentín Cora en batería; Nicolás Cabrera en guitarra, mendocino y también solista; y Marcelo Laspiur en bajo. "Ese tiempo de pandemia ha sido ese encuentro para tener mis canciones propias con la banda", contó.

"Tratamos de hacer una gira al mes por el tema de que el violero es de Mendoza. Una semana antes de las fechas hacemos un ensayo y lo vamos viendo", explicó. La primera presentación con su banda fue en noviembre del año pasado justamente.

Guada y su banda, en plena tocada.

Esta joven artista llevó su voz por varios lugares en la provincia y así es como los sanjuaninos pudieron disfrutar de su música en eventos masivos como el Verano Cultural y la Feria del Libro en Rawson; además de festivales que se hicieron autogestionadamente con colegas; o en bares y pubs.

"La idea ahora es hacer un EP (disco de pocos temas) con la banda que me está acompañando y grabar, lo estamos armando".



Si uno le consulta cuál es su género en la música, ella cuenta que "es muy variado, si tengo que definirlo sería un rock alternativo, tengo mucho funk también en mis canciones, un aire de blues pero no es blues, y también por el arte callejero que he cantado en murgas un par de candombes mi repertorio es muy variado".

Guadalupe siempre estuvo ligada a la música, desde muy pequeña, pero a sus 13 años le dio rienda suelta a los acordes por primera vez. "Me cuenta mi mamá que cuando era pequeña tenía una guitarra imaginaria y tocaba frente a la tele, y un día encontré una guitarra de mi tía que estaba en el fondo de mi casa, toda destruida, y la hice restaurar por un carpintero, ni siquiera por un luthier, pero la hicimos sonar y ahí empecé hasta la fecha que no paré más", expresa, y avanzó más aún educando su voz tomando clases de canto y yendo a coro con el paso de los años.

En el escenario. (Agosto 2019)

Siguiendo mucho la música de John Mayer como ídolo máximo, Guada tiene un gran objetivo: "Poder compartir mis canciones por el mundo". Destaca que es gracias a la devolución de la gente que continúa por este camino: "Cada día le meto más y veo los resultados de que realmente si le ponés ganas a lo que sea se te da tarde o temprano".

"Mis composiciones surgen de algo que me marca en el momento, y me sale justamente plasmarlo; puede ser no solo una historia de amor o desamor si no que voy por la calle y a lo mejor veo una flor que me llamó la atención y le hago una canción a eso".

- ¿Considerás que las redes sociales juegan un papel importante en la actualidad para la música?

-"Muchísimo, de hecho es la nueva era, que el mundo se actualiza hacia lo digital. Como músico si querés estar en la industria, por así decirlo, o mostrar tus canciones es ideal. Hay gente que es totalmente under y no tiene redes y lo respeto, en mi caso me ayuda mucho como artista poder por ejemplo mostrar en un minuto una canción, hacer un vivo y la gente lo puede ver en cualquier parte del mundo, para mí eso es la gloria. Tengo amigos músicos de la "vieja escuela" y me dicen que era imposible hacer eso, grabar un disco era durísimo, hoy en día tenés muchas más alternativas para poder mostrar tu material".

En pleno rodaje del videoclip.



Guadalupe es "Anita, entregada a la esperanza"

Estación Mitre, de noche, una joven que muestra en su rostro las marcas de un profundo llanto. Las calles de Capital. Y una imponente voz que se destaca sobre el ruido cotidiano para homenajear a las mujeres víctimas de violencia de género y que perdieron la vida por un femicidio.

"Anita, entregada a la esperanza", comienza diciendo. En esa canción, cuyo videoclip se estrenó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Guadalupe desnuda su alma desde la propia experiencia de vida y siente desde las entrañas cada palabra que canta.

"Ya no quiere más abuso, más maltrato, solo quiere mucho amor", dice en otra estrofa cuyo tema nació de un trabajo que hizo en la escuela y que durante casi un año trabajó en cada detalle para lograr un material que ya tuvo gran cantidad de reproducciones en su cuenta de Youtube y redes sociales, además de numerosos mensajes de apoyo.

"Es una canción que tengo hace bastante, guardada y quería esperar el momento para darle una buena producción; lo mejor de mi. Estaba en el último año de secundaria y teníamos que presentar algún poema en base al feminismo y le pregunté a la profesora si podía presentar una canción y realmente el tema es lo que me salió", comenzó diciendo Guada. Y agregó que "no solamente habla de mí, si no que es una canción que habla de muchas mujeres; era un estreno de lo más importante para mi y por eso fue tanta la producción, estuve un año casi metiéndole, viento cada detalle".

"El día de la grabación me quebré muchísimo por la empatía que tengo con esas mujeres. Hay una experiencia de vida personal que me marcó, pero no es solo mía, habla de muchas mujeres que pasaron situaciones difíciles; sentí que me saqué una mochila".

La respuesta de la gente fue genial ya que Guada asegura que este tema en una semana tuvo más reproducciones que otras canciones que hizo en un año por ejemplo.

"Muchísima gente me ayudó a realizar el video. Yo estudio carpintería así que hice una mesa y la rifé, me compraron muchísimos números, amigos, pero hasta gente que no conocía, y así pude hacer el video. Ahí empecé a ver la buena onda de la gente y después del estreno tuve muchísimos mensajes de hasta músicos que no son de San Juan, que me felicitaban. Según la respuesta de la gente la canción les llegó, les gustó el mensaje y me dijeron que tiene mucha fuerza musicalmente", reflexiona esta artista.

SI NO CONOCÉS A ESTA ARTISTA, AQUÍ UN PEQUEÑO REPASO POR SUS ÚLTIMOS VIDEOCLIPS

- "DESATINO"- estrenado el 12 de noviembre de 2019

- "DELIRIO ON FIRE" - estrenado el 28 de febrero de 2021, lo canta en vivo para Tiempo de San Juan

- "Gringa de Sol" - estrenado el 26 de junio de 2021



SEGUILA EN REDES

* Facebook: haz clic aquí

* Instagram: haz clic aquí

*Canal de Youtube: haz clic aquí