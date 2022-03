La sanjuanina que creó un innovador método de aprendizaje para personas con discapacidad disertó en Capital

El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Y con motivo de esta fecha, en la Subdirección de Personas con Discapacidad del Municipio de la Capital, a cargo de Marcela Carranza, organizó una capacitación en la provincia sobre la temática, que se desarrolló en dos días debido al gran interés de padres y profesionales sanjuaninos.

Noticias Relacionadas Tuvo una hija con síndrome de Down, creó un método de aprendizaje para chicos con discapacidad y hoy es referente nacional

La misma estuvo a cargo de la licenciada sanjuanina en Fonoaudiología Mariana Olmos, quien creó junto a su marido la Fundación PAR 21 en San Luis luego de años perfeccionamiento a nivel personal, y profesional, por darle una mejor calidad de vida a su propia hija, la pequeña Raquel, quien fue diagnosticada con Síndrome de Down al poco tiempo de nacer. Tiempo de San Juan contó su historia de vida el sábado 5 de febrero, y cuya lucha la llevó a crear y patentar en Argentina el Método O.L.Mo.S. Junto a Mariana llegó para brindar las capacitaciones una licenciada en Psicología que también trabaja con ella en la Fundación, Nadia Fernández.

Según contó Marcela Carranza a Tiempo de San Juan "la buscamos a Mariana para que brindara una capacitación que estuvo dirigida a profesionales de la salud y de la educación, así como padres de jóvenes con discapacidad; y público en general. Originalmente iba a ser un solo día, pero por la alta demanda lo extendimos un poco más". Fue así que Nadia brindó una capacitación en educación sexual para personas con discapacidad y Mariana hizo lo mismo explicando el Nivel 1 y 2 del Método O.L.Mo.S., según detalló Carranza; en el Salón de UPCN y el Teatro Municipal de la Capital.

Esta jornada de aprendizaje fue declarada de interés social, educativo y sanitario por la Cámara de Diputados de San Juan. A la vez tiene aval ministerial luego de que desde la Subdirección de Personas con Discapacidad de la provincia presentaran el proyecto al Ministerio de Educación.

Copia Declaración.

Según explicó Carranza "la respuesta de la gente fue excelente ya que tuvimos muchas consultas de familias luego. Mariana es una profesional que empatiza muy rápido con los chicos y los padres hicieron preguntas porque querían tener una consulta particular con ella. Algo que nos hizo convocarla es esa visión de la discapacidad que tiene y que nosotros trabajamos fuertemente, en sostener y aumentar la autonomía y nivel de independencia de las personas con discapacidad, independientemente de la edad que tengan".

Además la funcionaria reflexionó en Tiempo de San Juan que "en el caso de Mariana el hecho de ser profesional y mamá a la vez de alguien que tiene una discapacidad la hace tener un vocabulario y llegada a la gente que no tienen todos, muy pedagógico y logra empatizar con el público. Me encantaría que ella (por la fonoaudióloga) de una capacitación sobre el Método O.L.Mo.S completo, creo que va a haber mucha demanda porque se ha corrido la voz como quien dice".

Los chicos brindaron su danza en la capacitación.

Por su parte la licenciada en Fonoaudiología y reconocida a nivel nacional se mostró muy agradecida y emocionada por poder compartir en su provincia lo que aprendió en años. "Han sido vivencias hermosas; me hicieron un reconocimiento de la Cámara de Diputados y la verdad que fue muy emotivo, me lloré todo. En San Juan está muy avanzado todo lo que se hace por las personas con discapacidad", reflexionó en Tiempo de San Juan.

El momento del reconocimiento.

Además la profesional explicó que todo esto fue posible luego de que Gabriela Galdeano, presidente de ARID (Asociación civil para la Realización e Inclusión de la Persona con Discapacidad) le contara a Marcela Carranza, del municipio capitalino, la historia de vida de ella y del Método de enseñanza que creó para personas con diferentes discapacidades intelectuales, y que ya fue patentado en el país.

"Gabriela le explicó el trabajo que veníamos haciendo en la Fundación de San Luis también y me convocaron en Capital para que brinde estas capacitaciones en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down; habían leído incluso la nota que salió publicada en Tiempo de San Juan y eso para mí fue una caricia al alma, esa nota sirvió para que se mostrara que aquí no hay ánimos de lucrar porque hay mucho abuso en la discapacidad, si no que nos interesa ayudar a las personas con este trabajo", reflexionó Olmos.

Desde UPCN, en una de las capacitaciones.

Luego de una de las capacitaciones que brindó en Capital, en este video observamos a la sanjuanina y licenciada en Fonoaudiología Mariana Olmos, junto a una madre y su hijo, empleando el Método O.L.Mo.S que ella misma creó y patentó en Argentina. (Video gentileza Secretario de Gobierno Municipio de la Capital, Horacio Lucero).