Un surcoreano, un keniata y un español, los curas que vinieron para revolucionar La Bebida

Como dijo el Papa Francisco I aquel 13 de marzo de 2013: “Fueron a buscar un Papa al fin del mundo”. Su elección fue una revolución y con el objetivo de cambiar la imagen de la Iglesia Católica. Una iglesia unida y que llegue a todos los rincones del mundo, ese fue el lema para todos sus fieles. Y ahora, en un hecho histórico para la provincia, tres sacerdotes internacionales de la congregación ‘Misioneros de la Consolata’ vinieron a cumplir esta misión en La Bebida.

El más joven de todos, James Macharia (33) de Kenia

Manuel ‘Manolo’ García Candela (65) de España, Marcos Im (42) de Corea del Sur y James Macharia (33) de Kenia; son los tres curas que vinieron a la Parroquia Virgen de Andacollo de La Bebida con el fin de estar junto a los más necesitados, para que todos tengan la posibilidad de ser escuchados y sientan que son parte de la iglesia.

“Queremos prestar un servicio a la comunidad. Atender, acompañar, estar con la gente”, expreso Manolo, que tiene el puesto de vicario y superior religioso.

Estos tres sacerdotes tendrán una tarea difícil, ya que entran a una gran comunidad y la cual va a tener un radio aún más extenso -en diferencia hace unos meses atrás-. Con una sonrisa en su cara, Manolo -con casi 39 años en el sacerdocio- expresó: “Nuestra posibilidad es ayudar, prestar un servicio a la comunidad. Como dijo el Papa, hacer una iglesia en salida, estar con la gente”.

“Atender, acompañar, poder ayudarle a todos. Hay mucho que trabajar, han gran cantidad de familias que hay que acompañar”, expresó el español a Tiempo de San Juan.

Manolo ha tenido muchas charlas con vecinos de la provincia y todos le dijeron por el lugar dónde les había tocado, pero a ellos no les importa, para ellos no existe la diferencia: “Son situaciones que no nos preocupan. Tenemos que tender puentes, no muros”.

El trabajo que tienen en la zona de La Bebida, parte de Marquesado y Rawson es grande. Quieren volver a renacer en lugares que han quedado en el olvido, “Queremos que por lo menos todos tengan algo, que estén acompañados”.

¿Dónde nació y quiénes son los de la ‘Misión Consolata’?

Este Instituto o Congregación nació en Italia, en la ciudad de Turín, Piamonte. Este fue creado el 29 de enero de 1901 por el beato José Allamano (en ese tiempo él era sacerdote, es decir que llevan 121 años de vida.

El objetivo de esta congregación que está en todo el mundo es enviar a diferentes misiones a grupos de sacerdotes jóvenes. Estos están en tres continentes, África, Asia, y América Latina (zona dónde hay más institutos). Santuario de Nuestra Señora de la Consolación en Turín, Italia.

Manolo en su adolescencia fue miembro de la Acción Católica. Luego decidió por misionar. No quería saber nada con ser sacerdote, pero el llamado llegó y se unió a esta congregación. Pasó por diferentes puntos del mundo, pero pasó por Caracas donde vivió pesadillas por la inseguridad, “Nos teníamos que acostar debajo de la cama por las balaceras”, contó el vicario.

“La vida está al servicio de la misión”

Después tuvo la posibilidad de venir a Argentina, lugar donde está hace muchos años y piensa quedarse mucho más. “Aquí en San Juan tenemos un acuerdo de 5 años, pero quién sabe que pueda ser más”, finalizó Manuel.