¿Qué pasa con los autotest de COVID en San Juan?: preocupa que haya venta clandestina

La llegada de los autotest de COVID-19 para que los sanjuaninos los compren se hace esperar debido a la falta de la habilitación que depende de Salud Pública provincial, e incluso hay preocupación porque esto derive en una venta clandestina de este producto, es decir, en comercios que no sean farmacias. Así lo dijo el titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, Carlos Otto, este lunes, confirmando que aún no hay permiso para la venta de autotest.

El empresario dijo, en declaraciones a radio AM1020, que "no hay decreto en la provincia que habilite para poder comercializar en las farmacias. Nosotros tenemos la preocupación que estén en el mercando y al no estar habilitados aparezca una venta clandestina en lugares como kioscos". Aseguró que "esto ha generado que muchas farmacias hayan devuelto la compra hecha porque entienden que hay un momento de necesidad de la población y que eso pasa y que ya no deja de ser tan bueno". Añadió que el interés de los farmacéuticos locales por adquirir este producto "ha ido decreciendo" respecto de los primeros días de enero porque el nivel de contagios ya no es tan grande y la venta genera dudas.

Otto habló sobre las ventajas de los autotest, que permiten a una persona conocer en la comodidad de su casa si tiene o no coronavirus, pero siempre a modo orientativo, ya que si resulta positivo deber ser confirmado por un test PCR, donde queda el caso registrado en el sistema oficial. "Ante poblaciones responsables es un buen método de diagnóstico, las personas pueden a un costo menor acceder al testeo y permite ante el positivo aislarse según corresponda, así también una más rápida y mejor evolución de la enfermedad. Los especialistas dicen que la base para el control es el testeo y aislamiento, entonces se evita propagar contagios", indicó. Y agregó que sirven para descongestionar ya que se saca de la cola a la gente que va a testearse al Estado a quienes les da negativo.

Los autotest aprobados por ANMAT en el país, están en algunas distribuidoras y droguerías que trabajan con farmacias en la provincia, en número limitado, dijo Otto, y se han recibido pedidos de farmacias locales que están en veremos, dado que no están los permisos básicos para la venta. Los precios de este kit rondan los $2.000 a $2.500, sea muestra nasal o bucal.