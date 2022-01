Hackearon las redes de una Embajadora del Sol y venden contenido sexual en su nombre

La Embajadora del Sol de Albardón electa en 2020 acusó vía Facebook que un grupo hackeó su cuenta de Instagram. Valentina González dijo: "Me la hackearon y la están usando para estafar gente con supuestas fotos".

Se trata de fotos de contenido sexual explícito. En Instagram, venden este tipo de pornografía en nombre de la joven. Incluso, en las últimas horas, en la sección Historias de la aplicación subieron cómo "clientes" disfrutaban de las imágenes.

Valentina González aseguró que "yo jamás subiría ese tipo de contenidos a mis redes sociales" y pidió: "Ayúdenme a denunciar mi cuenta de Instagram". Una de las primeras en solidarizarse fue la ex reina del Sol, Gabriela Puerta, también oriunda del departamento.

La embajadora explicó cómo perdió el manejo de la cuenta. "Esto comenzó luego de ingresar a un link que me enviaron, al parecer ahí fue donde ingresaron a mi cuenta y robaron mis datos", dijo al portal Albardón noticias.

También contó que sufre extorsiones. "Me piden dinero para dejarme liberada la cuenta y poder recuperarla, pido a todos que me ayuden a denuncia la cuenta para que quede rápidamente inactiva, estas últimas horas fueron de terror, no puedo creer que alguien pueda hacer tanto daño con algo que ni siquiera existe", indicó.