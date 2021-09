Joven sanjuanino armó un curso para enseñarle a los adultos mayores a usar el teléfono celular

Fueron su tía Mónica y su tío Rubén los que le dieron la idea. Es que Guillermo Chiappero (20), se dio cuenta de que había una gran necesidad en adultos mayores de aprender a usar los teléfonos inteligentes.

"En el último año estuve ayudando bastante y me lo agradecían un montón. Mi tío Rubén me motivó a intentarlo porque capaz podía salir algo y ya me han llamado un par de personas y hemos quedado para los días siguientes", explicó Guille a Tiempo de San Juan.

Al joven, como a muchos otros, se le estaba dificultando conseguir trabajo y fue cuando se dio cuenta de que tenía una gran habilidad para explicar a ancianos cómo usar el celular y que muchos no tenían a alguien bien predispuesto de la familia para que les enseñara.

"Les voy a dar como un pequeño curso pero primero les voy a preguntar qué dudas tienen y una vez resueltas podemos comenzar. Mucha gente grande utiliza el teléfono nada más que para llamar y recibir llamadas o saben usar el Whats App pero se les complica si tienen que enviar la ubicación o enviar imágenes, audios, etc", detalló Guillermo.

Es así que el sanjuanino está dispuesto a enseñar lo que sea que el anciano le pida. "A mí tía Mónica la ayudé mucho con los trámites del ANSES o los turnos para el banco y le sirvió", aseguró.

Es que algo que es tan fácil como respirar para algunas generaciones, para otras se ha convertido en una misión imposible. Es así, que muchos abuelos no saben cómo usar algunas funciones básicas de un teléfono inteligente y no todos tienen algún nieto que los oriente.

"A mi tío Rubén le ayudé con Instagram, él tiene un emprendimiento de objetos de cuero. Le creé una cuenta para que pueda vender más por ahí y contactarse con los clientes", remarcó Guille.

Instalar y desinstalar aplicaciones, realizar videollamadas con los seres queridos en épocas de pandemia, trámites del ANSES, bancos, tomar fotos, hablar por Whats App, cualquiera de estos puntos se pueden aprender de forma fácil y rápida con la ayuda indicada. Si te querés contactar con Guille, a continuación tenés todos sus datos: