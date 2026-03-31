Atrapado sin salida: fue a robar a un predio deportivo de Chimbas y quedó atascado en las rejas

Un sujeto conocido como "Loco Flaco", fue detenido tras quedar atrapado al intentar huir luego de haber robado en Chimbas.

Un intento de robo ocurrido en Chimbas tuvo un desenlace inesperado: el sospechoso no logró huir porque quedó atascado en una estructura dentro del lugar. El caso fue tramitado bajo el sistema de Flagrancia, con intervención de la Justicia.

Capital Se robó un pantalón en una casa de ropa del microcentro, huyó y fue atrapado tras una larga persecución

Flagrancia Lo investigan por cometer un robo y terminó siendo juzgado por otro delito: pasará 2 años preso

El hecho se registró ayer lunes en la zona correspondiente a la Comisaría 17ma, en un complejo de canchas de fútbol situado sobre calle Necochea, al norte de calle Oro. De acuerdo con fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte acudieron al lugar en el móvil Halcón H-11 tras ser alertados sobre la situación.

image

Según el informe oficial, el implicado, identificado como José Javoer Mereles y conocido como “Loco Flaco”, ingresó al predio y logró acceder a un contenedor del que extrajo distintos objetos. Sin embargo, al intentar retirarse, quedó atrapado entre las rejas, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

Personas presentes en el lugar advirtieron lo sucedido y lograron reducir al hombre, reteniéndolo hasta la llegada del personal policial.

Durante el operativo se recuperaron los elementos que había intentado sustraer: 12 vasos, siete botellas de gaseosa Fanta de medio litro, cuatro Coca-Cola del mismo tamaño, cinco bebidas saborizadas Aquarius, una Sprite de 500 cc y dos infladores.

image

La reconstrucción de los hechos indica que el acusado habría ingresado al contenedor a través de un espacio muy estrecho, de aproximadamente 27 por 36 centímetros, lo que provocó que quedara atascado al momento de intentar salir.

Tras su detención, tomó intervención el ayudante fiscal Mariano Tejada, bajo las directivas de la fiscal Virginia Branca, quienes ordenaron las medidas correspondientes en el marco de una causa por robo en grado de tentativa. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer por completo lo ocurrido.