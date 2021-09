Cómo será la Fiesta Nacional del Sol post-COVID

En el Día Mundial del Turismo, la ministra del área provincial, Claudia Grynszpan, habló de cómo se piensa lanzar la Fiesta Nacional del Sol, que se prevé renovar en febrero de 2022, tras no realizarse la edición de 2021 por la pandemia.

"A la Fiesta Nacional del Sol no podemos pensarla como fue Evolución (como se llamó la última edición, en 2020), porque teníamos tiempo desde abril o mayo y la armábamos. Ahora desde octubre podemos pensar que en febrero funcione el predio ferial con una adaptación", explicó la funcionara uñaquista en diálogo con AM 1020 este lunes.

Si bien se mostró cauta con los detalles, dio a entender que por el reducido tiempo de organización, se ofrecerá un espectáculo menos elaborado que la fiesta tradicional, además de los recaudos propios por la pandemia. "Pero tenemos que pensar en reactivarla porque tenemos como objetivo que vuelva a funcionar esta máquina de empleo que es la cultura", indicó la ministra.

Grynszpan adelantó que a la par que se trabaja en el nuevo formato que por esta vez en particular tendrá el regreso de la Fiesta del Sol, se está preparando una función especial de la fiesta de todos los sanjuaninos en Tecnópolis, a realizarse en octubre. "Estamos trabajando con Cultura de Nación, porque el espectáculo final de 2020 impactó a funcionarios nacionales y por eso ofrecieron el microestadio que es impresionante, el escenario central de Tecnópolis. Allí ya esta montado el escenario, nos pidieron que lleváramos los artistas sanjuaninos", indicó. Así, San Juan organiza la presentación de unos 80 artistas sanjuaninos en Buenos Aires, en la vidriera nacional. "Sería muy importante poder mostrar nuestro espectáculo en Buenos Aires, es una apuesta importante para artistas locales. en octubre estamos trabajando en eso", valoró.

Evolución se presentará en Tecnópolis

También analizó que así como se planifica el regreso de la Fiesta del Sol, se proyecta que vuelvan las fiestas departamentales, posibles de nuevo gracias a la situación sanitaria de la provincia con el COVID-19. "La usina económica y la industria creativa que las fiestas departamentales generan, hay que retomarlas. Hay un punto de equilibrio que tiene que suceder con los cuidados y la vacunación, tenemos que buscar esta nueva normalidad. Hay que seguir cultivando nuestra cultura, no podemos dejarla afuera, es nuestra identidad, cómo vamos a dejar de lado la fiesta de la tradición, por ejemplo, se está evaluando con el intendente. Y los demás jefes comunales también están evaluando sus fiestas, como yo estoy repensando la FNS. No se puede dejar de lado nuestra historia".

Ley de turismo

Grynszpan también se refirió a la nueva Ley de Turismo, cuyo proyecto está siendo analizado en la Legislatura local. "Creo que es una deuda pendiente. Estamos hablando del turismo como política de Estado. No podíamos tener una ley de 1970 y pico, no podíamos subir el nivel de calidad si no teníamos una ley de turismo, estábanmos estancados. Esta ley da avance en varios aspectos, no se plantea desde un sector técnico del gobierno, sino multidisciplinar, hubo cruces de pensamiento. Además, están cotejadas leyes de otros países como Costa Rica, España, y provincias como Río Negro, que trabajan el turismo aventura. Vamos a tener una de las leyes mas innovadoras del país, la reglamentación será un desafío pero tenemos mucho por innovar".